Νετανιάχου για κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν: Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα (23/2) από το βήμα της Κνεσέτ ότι η χώρα του περνά μια ιδιαίτερα κρίσιμη και σύνθετη περίοδο στον απόηχο της αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Υπενθυμίζεται ότι η κλιμάκωση έρχεται μετά τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ σε ενδεχόμενο «περιορισμένης έκτασης» πλήγματος κατά του Ιράν.

«Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά περίπλοκες και δύσκολες ημέρες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Παραμένουμε σε πλήρη επαγρύπνηση και προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που, όπως είπε, «οι αγιατολάδες διαπράξουν το σοβαρότερο ίσως λάθος της ιστορίας τους επιτιθέμενοι στο Ισραήλ, η απάντηση θα είναι τέτοιας ισχύος που δεν μπορούν καν να τη διανοηθούν».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, ακόμη και αν είναι «περιορισμένης κλίμακας», θα προκαλέσει σκληρή και άμεση αντίδραση από ιρανικής πλευράς.