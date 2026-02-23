Νετανιάχου για κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν: Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο

«Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά περίπλοκες και δύσκολες ημέρες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Παραμένουμε σε πλήρη επαγρύπνηση και προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που, όπως είπε, «οι αγιατολάδες διαπράξουν το σοβαρότερο ίσως λάθος της ιστορίας τους επιτιθέμενοι στο Ισραήλ, η απάντηση θα είναι τέτοιας ισχύος που δεν μπορούν καν να τη διανοηθούν».
Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, ακόμη και αν είναι «περιορισμένης κλίμακας», θα προκαλέσει σκληρή και άμεση αντίδραση από ιρανικής πλευράς.