Τσιάρας: Υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για τις φυσικές καταστροφές

Υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για τις φυσικές καταστροφές στον αγροτικό τομέα τάχθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Όπως υπογράμμισε, το ισχύον σύστημα, που στηρίζεται κυρίως σε εκ των υστέρων έκτακτες αποζημιώσεις, επιβαρύνει απρόβλεπτα και συγκεντρωτικά τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει καταρχήν θετικά την προοπτική ενός τέτοιου μηχανισμού, ο οποίος θα μπορούσε να ενισχύσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για σαφείς τεχνικές διευκρινίσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Τσιάρας έδωσε έμφαση στην ουσιαστική απλούστευση του πλαισίου εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), επισημαίνοντας ότι η επαρκής και σταθερή χρηματοδότηση, καθώς και η μεγαλύτερη ευελιξία, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή νέα ΚΑΠ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της τρέχουσας πολιτικής ανέδειξαν σημαντικές δυσλειτουργίες, ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος ελέγχων και της εισαγωγής νέων απαιτήσεων. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή επιβαρύνει διοικητικά τους παραγωγούς, δημιουργεί αβεβαιότητα και δυσκολεύει το έργο των εθνικών διοικήσεων.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, κρίσιμη τη μετάβαση σε ένα πιο αναλογικό και ουσιαστικά βασισμένο στον κίνδυνο σύστημα ελέγχων, που θα δίνει προτεραιότητα στη συμμόρφωση μέσω πρόληψης και διορθωτικών ενεργειών, αντί να εστιάζει κυρίως σε τιμωρητικές δημοσιονομικές διορθώσεις.

Τόνισε ακόμη ότι η απλούστευση της ΚΑΠ δεν πρέπει να παραμείνει σε επίπεδο διακηρύξεων, αλλά να αποτυπωθεί έμπρακτα στην εφαρμογή της πολιτικής, ώστε να στηρίζονται ουσιαστικά οι γεωργοί και να διασφαλίζεται η ορθή αξιοποίηση των πόρων της Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των οργανισμών πληρωμών και των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι η επιχειρησιακή τους εμπειρία είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις εθνικές συστάσεις ενόψει της επόμενης ΚΑΠ, σημείωσε ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τον στρατηγικό προσανατολισμό της μελλοντικής πολιτικής και με το μοντέλο ευρωπαϊκής γεωργίας που επιδιώκεται. Για την Ελλάδα, όπως διευκρίνισε, οι συστάσεις μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, η Ελλάδα στηρίζει τη μεταφορά επιλεγμένων διατάξεων στους τομεακούς κανονισμούς της ΚΑΠ και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), θεωρώντας ότι η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην απλούστευση, τη σαφήνεια και τη βελτίωση της κατανόησης του κανονιστικού πλαισίου από τους ίδιους τους γεωργούς.

Όπως επισήμανε ο υπουργός, μια ξεκάθαρη θεσμική αρχιτεκτονική για την ΚΑΠ και την ΚΑλΠ, σε συνδυασμό με επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση, είναι αναγκαία προκειμένου η πολιτική να ανταποκριθεί στον πολυδιάστατο ρόλο της, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Αναφερόμενος, τέλος, στην οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις, καθώς πολλοί προμηθευτές είτε δεν γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους, είτε διστάζουν να καταγγείλουν παραβάσεις, φοβούμενοι αντίποινα. Για την Ελλάδα, τόνισε, το θέμα δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά αφορά τη δικαιοσύνη και την ισορροπία στην αγορά.

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, ο κ. Τσιάρας είχε επισημάνει ότι η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως δήλωσε, βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση των όρων της νέας προγραμματικής περιόδου με τρόπο που να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, τη στήριξη του εισοδήματος των Ευρωπαίων αγροτών και την ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι ο αγροδιατροφικός τομέας παραμένει κρίσιμος πυλώνας ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και προσθέτει αξία σε όλα τα κράτη-μέλη. Μέσα από αυτή τη στρατηγική, κατέληξε, μπορεί να εξασφαλιστεί επάρκεια προϊόντων τα επόμενα χρόνια, αλλά και οι προϋποθέσεις επιβίωσης και προόδου για τους Ευρωπαίους αγρότες, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.