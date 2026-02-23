Προειδοποιεί η Τεχεράνη: Κάνει λόγο για κίνδυνο διεθνούς κλιμάκωσης εφόσον δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ
20:42 - 23 Φεβ 2026

Προειδοποιεί η Τεχεράνη: Κάνει λόγο για κίνδυνο διεθνούς κλιμάκωσης εφόσον δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα(23/2) για τον κίνδυνο «διεθνούς κλιμάκωσης», σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη αποτύχουν.    

Από το βήμα της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, κάλεσε όλες τις χώρες που δεσμεύονται στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη να αναλάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας κλιμάκωσης.

«Οι συνέπειες μιας επίθεσης κατά του Ιράν δεν θα περιορίζονταν σε μία μόνο χώρα, και η ευθύνη θα βαρύνει όσους υποκινούν ή στηρίζουν τέτοιες ενέργειες», τόνισε ο Γαριμπαμπαντί.

Ο διάλογος μεταξύ των πλευρών συνεχίζεται, με νέες συνομιλίες να έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως επιβεβαίωσε το Ομάν, που μεσολαβεί στις επαφές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία των ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ ετοιμάζονται να μεταβούν στην Ελβετία.

Ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε ότι η χώρα του έχει «αδιαπραγμάτευτο» δικαίωμα στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να αρνηθεί αυθαίρετα.

