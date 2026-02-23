Ερντογάν: Στόχος μας η αύξηση των ετήσιων εμπορικών συναλλαγών με την Ελλάδα στα 10 δισ. δολάρια
21:00 - 23 Φεβ 2026

Ερντογάν: Στόχος μας η αύξηση των ετήσιων εμπορικών συναλλαγών με την Ελλάδα στα 10 δισ. δολάρια

Reporter.gr Newsroom
Στη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στις 11 Φεβρουαρίου.    

«Με τα κείμενα που υπογράψαμε ενισχύσαμε περαιτέρω το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων», τόνισε ο Ερντογάν. Επανέλαβε επίσης την αναφορά στην «τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης» και σημείωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη παρουσίασε «τις προσδοκίες μας για την πλήρη άσκηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων» της κοινότητας.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τον στόχο της Άγκυρας για αύξηση του ετήσιου όγκου εμπορικών συναλλαγών με την Ελλάδα στα 10 δισ. δολάρια, από τα 7 δισ. δολάρια που είναι σήμερα.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο Ερντογάν δήλωσε: «Σε μια συγκυρία όπου το παγκόσμιο σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να κερδίσει νέες συμμαχίες. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εχθρότητες μέσω διαφωνιών, ούτε να μεγεθύνουμε τις διαφορές ή να επιδεινώσουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων χωρών και αναμένουμε από όλους να δείχνουν τον ίδιο σεβασμό στα δικά μας δικαιώματα και στη νομοθεσία μας».

