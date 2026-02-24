Δημογραφικό σοκ σε Ουκρανία και Ρωσία - Στο ναδίρ οι γεννήσεις

Τέσσερα χρόνια πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στα δημογραφικά στοιχεία των δύο χωρών, καθώς η σύγκρουση αποτρέπει τις γυναίκες — ή τις εμποδίζει — από το να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους.

Αν και οι συνέπειες αυτής της ευρείας διστακτικότητας να αποκτηθούν παιδιά μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς, η μείωση του ποσοστού γεννήσεων μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στις οικονομίες και τις κοινωνίες στο μέλλον.

Από τότε που ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, το ποσοστό γονιμότητας της Ουκρανίας — δηλαδή ο μέσος αριθμός γεννήσεων ανά γυναίκα — έχει καταρρεύσει, επιδεινωμένο από τον πόλεμο, την απώλεια συντρόφων και συζύγων στις μάχες, καθώς και τον οικογενειακό χωρισμό και τη μαζική μετανάστευση.

Το 2021, ο συνολικός δείκτης γονιμότητας της Ουκρανίας ανερχόταν σε 1,22, αλλά έκτοτε έχει μειωθεί σε 1,00 το 2025, σύμφωνα με στοιχεία πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένοι αναφέρουν ακόμη πιο ανησυχητικά στοιχεία, με την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Όλενα Ζελένσκα, να προειδοποιεί τον Δεκέμβριο ότι ο δείκτης γονιμότητας στη χώρα είχε πέσει στα 0,8–0,9 παιδιά ανά γυναίκα, με τον πόλεμο και την ανασφάλεια σε όλη την Ουκρανία να προκαλούν αυτή την «κρίσιμη μείωση».

Για να μπορέσει μια κοινωνία να ανανεώνεται από τη μία γενιά στην επόμενη, χωρίς να βασίζεται στη μετανάστευση, απαιτείται συνολικός δείκτης γονιμότητας 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Και η Ρωσία παρουσιάζει επίσης μια μακροπρόθεσμη καθοδική τάση στη γονιμότητα, η οποία έχει επιδεινωθεί από τον πόλεμο. Το 2021, ο δείκτης γονιμότητας της Ρωσίας ήταν 1,51, αλλά έως το 2025 είχε μειωθεί σε 1,37 παιδιά ανά γυναίκα, από 1,4 που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Συνεχιζόμενη τάση

Η Ουκρανία και η Ρωσία δεν είναι οι μόνες χώρες που αντιμετωπίζουν μείωση της γονιμότητας και των γεννήσεων — η τάση αυτή παρατηρείται σε πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες — και οι μειώσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, από επιλογές καριέρας και τρόπου ζωής έως οικονομικούς περιορισμούς.

Ωστόσο, τα τέσσερα χρόνια πολέμου φαίνεται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποτροπή ή την παρεμπόδιση των γυναικών στην Ουκρανία από το να αποκτήσουν παιδιά, ενώ στη Ρωσία οι γυναίκες φαίνεται να αντιστέκονται στις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κρεμλίνου και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να αποκτήσουν μεγαλύτερες οικογένειες.

Η μείωση των γεννήσεων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τις χώρες, καθώς έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία: λιγότερες γεννήσεις σημαίνουν λιγότερους εργαζομένους στο εργατικό δυναμικό στο μέλλον, καθώς και χαμηλότερη παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη.

Αυτό συνεπάγεται χαμηλότερα φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις και μεγαλύτερη πίεση στα συνταξιοδοτικά και υγειονομικά συστήματα, καθώς ο γηράσκων πληθυσμός αυξάνεται και εξαρτάται από έναν συρρικνούμενο ενεργό πληθυσμό.

Αν και η μείωση της γονιμότητας και των γεννήσεων — που αναφέρεται στον αριθμό των ζώντων γεννήσεων ανά 1.000 άτομα ετησίως — είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο, η εισβολή της Ρωσίας επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση, δήλωσε στο CNBC η Ιρίνα Ιπολίτοβα, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Οικονομικής Στρατηγικής με έδρα το Κίεβο.

«Φυσικά, το 2022 τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα λόγω της μαζικής μετανάστευσης και επειδή η πλειονότητα όσων έφυγαν από την Ουκρανία ήταν άτομα σε ηλικία εργασίας, οικονομικά ενεργοί πολίτες», σημείωσε, προσθέτοντας:

«Πολλές γυναίκες που θεωρητικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά έφυγαν, και για όσες παρέμειναν, ο πόλεμος και η αβεβαιότητα σήμαιναν ότι δεν ήταν έτοιμες να γεννήσουν στην Ουκρανία, και ο αριθμός των γεννήσεων συνεχίζει να μειώνεται».

Ακόμη και αν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ευοδωθούν και ο πόλεμος λήξει, η Ιπολίτοβα είπε ότι η μετανάστευση από την Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχιστεί, ενώ όσοι παραμείνουν στη χώρα μπορεί να αποθαρρύνονται από το να δημιουργήσουν οικογένεια αν φοβούνται μια επανάληψη της ρωσικής εισβολής. Αυτός, όπως είπε, είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αν και οι τάσεις γονιμότητας είναι διαβόητα δύσκολο να προβλεφθούν και συχνά παρατηρούνται «εκρήξεις γεννήσεων» μετά το τέλος των πολέμων, η Ιπολίτοβα δήλωσε ότι το χαμηλό ποσοστό γονιμότητας της χώρας θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην ουκρανική οικονομία στο μέλλον.

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ήδη αρχίζουν να βιώνουν μείωση στον αριθμό των μαθητών και φοιτητών, ανέφερε, κάτι που προμηνύει μικρότερο πληθυσμό σε ηλικία εργασίας στο μέλλον.

«Νομίζω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Ήδη αντιμετωπίζουμε ελλείψεις εργατικού δυναμικού και μετά τον πόλεμο η κατάσταση θα επιδεινωθεί… Σε 10 ή 15 χρόνια, όταν οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας συνταξιοδοτηθούν, δεν θα υπάρχει κανείς να τους αντικαταστήσει στην αγορά εργασίας», είπε η Ιπολίτοβα.

Η Ρωσία αναζητά «έκρηξη γεννήσεων»

Παρά το γεγονός ότι είναι το θύμα της εισβολής στον πόλεμο, η Ουκρανία δεν είναι η μόνη που βιώνει μείωση γεννήσεων. Η Ρωσία καταγράφει την ίδια τάση εδώ και δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι ο Πούτιν προωθεί τις μεγαλύτερες οικογένειες ως «παραδοσιακή ρωσική αξία» και πατριωτικό καθήκον.

Το ρωσικό κράτος έχει εισαγάγει κίνητρα για γυναίκες με τρία ή περισσότερα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εφάπαξ επιδομάτων, φορολογικών ελαφρύνσεων και κρατικών παροχών. Το Κρεμλίνο έχει ακόμη επαναφέρει το σοβιετικό βραβείο «Μητέρα Ηρωίδα», προσφέροντας χρηματική ανταμοιβή 1 εκατομμυρίου ρουβλίων (περίπου 13.000 δολάρια) σε γυναίκες που αποκτούν 10 ή περισσότερα παιδιά.

Ωστόσο, η αντίσταση σε αυτά τα κίνητρα παραμένει, με τη Ρωσία να καταγράφει 1,222 εκατομμύρια γεννήσεις το 2024, το χαμηλότερο ετήσιο σύνολο από το 1999.

Τον Δεκέμβριο, ο Πούτιν δήλωσε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του ότι ο δείκτης γονιμότητας ανήλθε σε 1,4 το 2025 (ο πραγματικός αριθμός ήταν 1,374) και πρότεινε ότι η Ρωσία χρειάζεται μια «έκρηξη γεννήσεων».

«Έχουμε επίσης μια μικρή μείωση [στον δείκτη γονιμότητας] — περίπου 1,4. Πρέπει να φτάσουμε τουλάχιστον στο 2,0», είπε ο Πούτιν κατά την ετήσια «Απευθείας Γραμμή», λέγοντας στο κοινό ότι «πρέπει να κάνουμε τη χαρά της μητρότητας και της πατρότητας μόδα».

Οι επικριτές λένε ότι η στάση του Πούτιν απέναντι στο χαμηλό ποσοστό γονιμότητας της χώρας σχετίζεται περισσότερο με τον έλεγχο της κοινωνίας παρά με δημογραφικές ανησυχίες.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι προσπάθειες του καθεστώτος Πούτιν να ενθαρρύνει τις γεννήσεις δεν σχετίζονται με δημογραφικές τάσεις. Όλα αυτά αφορούν τον κοινωνικό έλεγχο», δήλωσε στο CNBC ο Κονσταντίν Σόνιν, διακεκριμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο Harris School of Public Policy.

«[Οι ρωσικές αρχές] θέλουν οι γυναίκες να είναι στο σπίτι, θέλουν οι γυναίκες να είναι με τα παιδιά. Θέλουν οι άνδρες να ασχολούνται με τις γυναίκες, όχι με την πολιτική», είπε ο Σόνιν, γνωστός επικριτής του Πούτιν.

Το CNBC επικοινώνησε με το Κρεμλίνο για σχόλιο και αναμένει απάντηση.

Ο Σόνιν υποστήριξε ότι ο Πούτιν έχει ήδη δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα δημογραφικά στοιχεία ξεκινώντας τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, καθώς η σύγκρουση προκάλεσε οικονομική αστάθεια, ελλείψεις στην αγορά εργασίας και πληθωρισμό.

Οι προσπάθειες του Κρεμλίνου να ενθαρρύνει περισσότερες γεννήσεις δεν απέδωσαν, είπε ο Σόνιν, επειδή οι γυναίκες στη Ρωσία δεν αισθάνονται ασφαλείς, με το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων να αποτελεί άμεση απόδειξη αυτού και να διαψεύδει τις θετικές εικόνες της χώρας και του πολέμου που προβάλλονται από τη Ρωσία και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα για κάθε γυναίκα, για κάθε νέα οικογένεια, από το πόσα χρήματα θα λάβουν απευθείας από το κράτος. Αυτό που έχει σημασία είναι το γενικό αίσθημα ασφάλειας. Και αυτό δεν υπάρχει στη Ρωσία», είπε ο Σόνιν.

«Η ποιότητα ζωής έχει επιδεινωθεί από την αρχή του πολέμου. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω του πολέμου, οπότε οι άνθρωποι αισθάνονται ξαφνικά πολύ λιγότερο ασφαλείς από ό,τι σε άλλες συνθήκες»։