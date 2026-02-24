Reuters: Κίνα και Ιράν κοντά σε συμφωνία για υπερηχητικούς πυραύλους
14:55 - 24 Φεβ 2026

Reuters: Κίνα και Ιράν κοντά σε συμφωνία για υπερηχητικούς πυραύλους

Το Ιράν φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με την Κίνα για την απόκτηση υπερηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων τύπου CM-302, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη ναυτική τους παρουσία πλησίον των ιρανικών ακτών.  

Όπως αναφέρει αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, αλλά επιταχύνθηκαν μετά τη 12ήμερη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τον Ιούνιο. Οι πύραυλοι CM-302 διαθέτουν εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων και κινούνται σε χαμηλό ύψος με υπερηχητική ταχύτητα, στοιχείο που δυσχεραίνει την αναχαίτισή τους και ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης στη θάλασσα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι μια τέτοια προμήθεια θα μπορούσε να επηρεάσει τις στρατηγικές ισορροπίες στον Περσικό Κόλπο, αυξάνοντας την απειλή για αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη αποστείλει στην περιοχή αεροπλανοφόρα, όπως το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald R. Ford, στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο δήλωσε άγνοια για τη συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο. Εφόσον ολοκληρωθεί, η πώληση αυτή θα σηματοδοτήσει περαιτέρω σύσφιγξη των στρατιωτικών δεσμών μεταξύ Κίνας και Ιράν, σε μια συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

