Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου τέσσερις μήνες μετά τη «διάρρηξη του αιώνα»

Την παραίτησή της υπέβαλε η διευθύντρια του Μουσείο του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, τέσσερις μήνες μετά τη θεαματική διάρρηξη που είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση και σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας του κορυφαίου πολιτιστικού ιδρύματος.

Η παραίτηση έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε λόγο για «πράξη ευθύνης» σε μια κρίσιμη συγκυρία. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται «ηρεμία και μια νέα, ισχυρή ώθηση» προκειμένου να προχωρήσουν τα εκτεταμένα έργα που αφορούν την αναβάθμιση της ασφάλειας και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του.

Η αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα» σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου και απέκτησε σχεδόν κινηματογραφικές διαστάσεις. Οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα του Στέμματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα κοινό ανυψωτικό μηχάνημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στους εκθεσιακούς χώρους.

Το περιστατικό είχε πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και στο εξωτερικό, με ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης των πρωτοκόλλων προστασίας σε έναν χώρο που φιλοξενεί ανεκτίμητους πολιτιστικούς θησαυρούς. Η αποχώρηση της ντε Καρ σηματοδοτεί πλέον μια νέα φάση για το Λούβρο, με το βλέμμα στραμμένο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στη θωράκιση του μουσείου απέναντι σε μελλοντικές απειλές.