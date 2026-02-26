Politico: Ιράν - Γιατί ο Λευκός Οίκος θέλει το πρώτο χτύπημα από το Ισραήλ

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι «πολιτικά είναι πολύ καλύτερο» αν το Ισραήλ πλήξει πρώτο το Ιράν αναφέρει σε σημερινό (26/2) άρθρο του το Politico.

Καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να προτιμούν ένα σενάριο στο οποίο το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει πρώτο ένα χτύπημα, πριν από οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εν εξελίξει συζητήσεις, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν κατ’ ιδίαν ότι μια ισραηλινή επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα, τα οποία με τη σειρά τους θα ενίσχυαν τη στήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης σε μια αμερικανική στρατιωτική απάντηση.

Ο υπολογισμός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι κυρίως πολιτικός: περισσότεροι Αμερικανοί θα ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν έναν πόλεμο με το Ιράν εάν προηγουμένως είχαν δεχθεί επίθεση οι ΗΠΑ ή κάποιος σύμμαχός τους. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί — και ιδίως οι Ρεπουμπλικανοί — στηρίζουν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεν επιθυμούν να διακινδυνεύσουν αμερικανικές απώλειες για την επίτευξή της. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα Τραμπ εξετάζει προσεκτικά και την «εικόνα» μιας πιθανής επίθεσης, πέραν των στρατηγικών αιτιολογιών, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Υπάρχει σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι πολιτικά είναι πολύ καλύτερο αν οι Ισραηλινοί κινηθούν πρώτοι και μόνοι τους και οι Ιρανοί ανταποδώσουν εναντίον μας, δίνοντάς μας περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Με τις ελπίδες για διπλωματική λύση να εξασθενούν στην Ουάσιγκτον, το βασικό ερώτημα φαίνεται να μετατοπίζεται στο πότε και πώς θα μπορούσε να εκδηλωθεί μια αμερικανική επίθεση. Παρά την προτίμηση ορισμένων για ισραηλινή πρωτοβουλία, το πιθανότερο σενάριο ενδέχεται να είναι μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ.

Σε ερώτηση για σχολιασμό, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ανέφερε ότι «τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να εικάζουν για τη σκέψη του προέδρου όσο θέλουν, αλλά μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει». Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν σχολίασε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκε στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, πιέζοντας την αμερικανική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να ανακόψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις υποδομές βαλλιστικών πυραύλων και τη στήριξη προς περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις-πληρεξουσίους. Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναχωρούν για τη Γενεύη με στόχο μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, πρόσωπα κοντά στον πρόεδρο εκτιμούν ότι η πιθανότητα στρατιωτικής δράσης παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της κλίμακας μιας τέτοιας επιχείρησης.

Μεταξύ των βασικών παραμέτρων που εξετάζονται είναι ο κίνδυνος εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών — κάτι που, σύμφωνα με ανησυχίες της κυβέρνησης, θα μπορούσε να δώσει περιθώριο στην Κίνα να κινηθεί εναντίον της Ταϊβάν — καθώς και η πιθανότητα αμερικανικών απωλειών σε περίπτωση ευρείας κλίμακας επίθεσης.

«Αν μιλάμε για επίθεση κλίμακας αλλαγής καθεστώτος, το Ιράν είναι πολύ πιθανό να απαντήσει με όλα τα μέσα που διαθέτει. Έχουμε πολλά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή και το καθένα αποτελεί πιθανό στόχο», ανέφερε μία από τις πηγές, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν προστατεύονται από το ισραηλινό σύστημα Iron Dome, γεγονός που αυξάνει τον πολιτικό κίνδυνο σε περίπτωση απωλειών.

Οι ΗΠΑ διατηρούν χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα, ο Τραμπ έχει αποστείλει δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη επιτήρησης και εναέριου ανεφοδιασμού, συγκροτώντας τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής ισχύος στην περιοχή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Το αμερικανικό στρατιωτικό σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει επιλογές από περιορισμένα πλήγματα — με στόχο την άσκηση πίεσης για συμφωνία — έως εκτεταμένες επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και υποδομές βαλλιστικών πυραύλων. Στο τραπέζι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκεται ακόμη και ένα «αποκεφαλιστικό χτύπημα», δηλαδή στοχοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, το ιρανικό πολιτικό σύστημα δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ένα πρόσωπο και είναι δομημένο ώστε να διασφαλίζει διαδοχή στην ηγεσία. Μια εκτεταμένη επιχείρηση, που θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες, θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες — ιδίως εάν βασιστεί αποκλειστικά σε αεροπορική ισχύ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αμερικανικά πλήγματα «εξάλειψαν» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο πρόσφατα άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι βέβαιος πως η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, επιμένει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει ειρηνικό χαρακτήρα, αν και οι ΗΠΑ παραμένουν επιφυλακτικές, ιδίως λόγω των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου.