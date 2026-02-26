ifo: Η επέκταση του ελέγχου ενοικίων θα επιδεινώσει την έλλειψη κατοικιών στη Γερμανία

Η επέκταση του ελέγχου των ενοικίων θα αύξανε την έλλειψη κατοικιών στη Γερμανία. Ο πρόεδρος του ινστιτούτου ifo, Clemens Fuest, προειδοποιεί για τις συνέπειες ενός τέτοιου μέτρου: «Αυτού του είδους η παρέμβαση δεν αποσυμφορεί την αγορά κατοικίας, αλλά αντίθετα επιδεινώνει την έλλειψη και μειώνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού», δηλώνει.

Σύμφωνα με τον Fuest, εάν κατασκευάζονταν λιγότερες κατοικίες και οι αγορές ενοικίων «πάγωναν» σε καθορισμένα επίπεδα τιμών, οι νέοι και όσοι αναζητούν εργασία και πρέπει να μετακινηθούν για μια νέα δουλειά θα ήταν αυτοί που θα επηρεάζονταν περισσότερο.

Σύμφωνα με αναλύσεις του ifo, η ρύθμιση των ενοικίων οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων σε νέες κατασκευές, ενώ η χρήση του υπάρχοντος οικιστικού χώρου γίνεται λιγότερο ευέλικτη.

Αυτό φαίνεται, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι τα ενοίκια για νεόδμητες κατοικίες είναι σημαντικά υψηλότερα από τα ενοίκια υφιστάμενων κατοικιών -περίπου κατά 30% σε ολόκληρη τη Γερμανία και σχεδόν κατά 50% σε ελκυστικές μεγάλες πόλεις- γεγονός που καθιστά τη μετεγκατάσταση οικονομικά μη ελκυστική για πολλούς ανθρώπους. Αυτή η μειωμένη κινητικότητα επιδεινώνει την κατάσταση στην αγορά ενοικιαζόμενης κατοικίας, επειδή οι ηλικιωμένοι τείνουν να παραμένουν σε κατοικίες που είναι υπερβολικά μεγάλες για τις ανάγκες τους, ενώ οι νέοι δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν στέγη.

Γι’ αυτό ο πρόεδρος του ifo, Fuest, τάσσεται κατά της περαιτέρω αυστηροποίησης του ελέγχου των ενοικίων. «Σημαντικά θα ήταν μέτρα που προωθούν την κατασκευή κατοικιών και βελτιώνουν τη χρήση των υφιστάμενων κτιρίων. Μόνο έτσι θα ήταν δυνατόν να εναρμονιστούν μακροπρόθεσμα η προσφορά και η ζήτηση κατοικιών.»