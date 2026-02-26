Επίσκεψη του Πρωθυπουργού: Στην Prisma Electronics ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε παρουσίαση του μοντέλου λειτουργίας της εταιρείας, η οποία καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής ηλεκτρονικών συστημάτων, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έως την παραγωγή, τις δοκιμές και την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών κρίσιμης σημασίας.

Στον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκαν εφαρμογές που αφορούν την ποντοπόρο ναυτιλία, μεταξύ των οποίων συστήματα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, τεχνολογίες αναγνώρισης βλαβών και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη λειτουργικής συμπεριφοράς πλοίων. Έγινε επίσης αναφορά σε εφαρμογές Ψηφιακών Διδύμων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

Παρουσιάστηκαν ακόμη συστήματα που προορίζονται για τη Naval Group στο πλαίσιο της κατασκευής της τρίτης ελληνικής φρεγάτας, καθώς και ηλεκτρονικά κυκλώματα της MBDA για τα αεροσκάφη Dassault Rafale. Επιπλέον, έγινε αναφορά σε ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά έργα του CERN.

Σε δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η στήριξη της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας αποτελεί προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και ότι η ενίσχυση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στα εξοπλιστικά προγράμματα συνδέεται με τη συνολική ενδυνάμωση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης.

Από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακοινώθηκε η έναρξη νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο αφορά 2.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες. Όπως επισημάνθηκε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η Prisma Electronics απασχολεί περίπου 150 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, έγινε αναφορά στη σημασία της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής, καθώς και στη διαμόρφωση σταθερού πλαισίου που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και κλιμάκωση επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν κυβερνητικά στελέχη και τοπικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.