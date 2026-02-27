ΗΠΑ: «Τσίμπησαν» 0,8% οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις

Οι τιμές χονδρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν αύξηση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη τον Ιανουάριο, υπονομεύοντας τις ελπίδες για υποχώρηση του πληθωρισμού, όπως ανακοίνωσε το U.S. Bureau of Labor Statistics.

Ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού, που εξαιρεί τις ασταθείς κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας, παρουσίασε εποχικά προσαρμοσμένη άνοδο 0,8%, υψηλότερη από το 0,6% του Δεκεμβρίου και πολύ πάνω από την πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones για 0,3%.

Συνολικά, ο βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,5%, ξεπερνώντας την εκτίμηση για 0,3% και καταγράφοντας 0,1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερη αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε ετήσια βάση, οι βασικές τιμές χονδρικής σημείωσαν άνοδο 3,6%, ενώ ο δομικός δείκτης κατέγραψε αύξηση 2,9%, και τα δύο ποσοστά υπερβαίνουν σημαντικά τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για πληθωρισμό 2%.