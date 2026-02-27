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ΗΠΑ: «Τσίμπησαν» 0,8% οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις
Ειδήσεις
16:18 - 27 Φεβ 2026

ΗΠΑ: «Τσίμπησαν» 0,8% οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές χονδρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν αύξηση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη τον Ιανουάριο, υπονομεύοντας τις ελπίδες για υποχώρηση του πληθωρισμού, όπως ανακοίνωσε το U.S. Bureau of Labor Statistics.  

Ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού, που εξαιρεί τις ασταθείς κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας, παρουσίασε εποχικά προσαρμοσμένη άνοδο 0,8%, υψηλότερη από το 0,6% του Δεκεμβρίου και πολύ πάνω από την πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones για 0,3%.

Συνολικά, ο βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,5%, ξεπερνώντας την εκτίμηση για 0,3% και καταγράφοντας 0,1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερη αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε ετήσια βάση, οι βασικές τιμές χονδρικής σημείωσαν άνοδο 3,6%, ενώ ο δομικός δείκτης κατέγραψε αύξηση 2,9%, και τα δύο ποσοστά υπερβαίνουν σημαντικά τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για πληθωρισμό 2%.

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