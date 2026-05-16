ΗΠΑ: Ο μέσος δανειολήπτης που αθετεί φοιτητικό δάνειο είναι σχεδόν 40 ετών
08:00 - 16 Μάι 2026

ΗΠΑ: Ο μέσος δανειολήπτης που αθετεί φοιτητικό δάνειο είναι σχεδόν 40 ετών

Εκατομμύρια δανειολήπτες στις ΗΠΑ αθετούν τις υποχρεώσεις τους στα φοιτητικά δάνεια, και πλέον η μέση ηλικία τους είναι τα 40 χρόνια.

Επίσης, σύμφωνα με έρευνα της Federal Reserve Bank of New York οι δανειολήπτες ηλικίας 50 ετών και άνω αντιμετωπίζουν πλέον μεγαλύτερο κίνδυνο αθέτησης σε σχέση με τους νεότερους δανειολήπτες.

Οι λεπτομέρειες

Από τότε που έληξε το «πάγωμα» αποπληρωμής φοιτητικών δανείων της περιόδου της πανδημίας το 2023, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πιέζει τους πολίτες να αρχίσουν ξανά τις πληρωμές των δανείων τους. Το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, όσοι δεν επανεκκίνησαν τις πληρωμές τους άρχισαν να θεωρούνται σε αθέτηση πληρωμών, δηλαδή είχαν καθυστέρηση 270 ημερών ή περισσότερο. Η Fed της Νέας Υόρκης εκτιμά ότι περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε καθεστώς αθέτησης μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου.

Η έκθεση της Fed δίνει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal μια εικόνα για το ποιοι αθετούν τις πληρωμές τους:

-Το ποσοστό των φοιτητικών δανείων με καθυστέρηση πληρωμών αυξήθηκε πρόσφατα σε λίγο πάνω από το 10%, πλησιάζοντας τα προ πανδημίας επίπεδα.
-Ο μέσος δανειολήπτης σε αθέτηση είναι πιο πιθανό να ζει στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, αν και οι αθετήσεις καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα.
-Οι περισσότεροι από όσους πρόσφατα βρέθηκαν σε αθέτηση δεν είχαν καθυστερήσεις στα φοιτητικά τους δάνεια πριν από την πανδημία.
-Οι δανειολήπτες που έχουν αθετήσει τα φοιτητικά τους δάνεια δυσκολεύονται επίσης να εξυπηρετήσουν και άλλα χρέη. Σχεδόν το 40% όσων έχουν δάνειο αυτοκινήτου παρουσιάζουν καθυστερήσεις, το 56% όσων διαθέτουν τουλάχιστον μία πιστωτική κάρτα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ το 20% όσων έχουν στεγαστικό δάνειο καθυστερούν επίσης τις πληρωμές τους. Οι καθυστερήσεις δανείων γενικότερα παρουσιάζουν ανοδική τάση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της Fed της Νέας Υόρκης, κάποιοι από αυτούς τους δανειολήπτες είναι πιθανό να είναι γονείς που δανείστηκαν για λογαριασμό των παιδιών τους.

Το πλαίσιο

Οι δανειολήπτες της Generation X, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι ηλικίας 50 έως 61 ετών, έχουν κατά μέσο όρο το υψηλότερο υπόλοιπο φοιτητικών δανείων από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Πολλοί από αυτούς είτε έφτασαν σε ηλικία σπουδών όταν διαμορφωνόταν το σύγχρονο ομοσπονδιακό σύστημα φοιτητικών δανείων είτε δανείστηκαν αργότερα, πιθανότατα για λογαριασμό των παιδιών τους.

Στα τέλη του 2024, οι δανειολήπτες που έχασαν πληρωμές στα φοιτητικά τους δάνεια είδαν σημαντική πτώση στις πιστωτικές τους βαθμολογίες για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναδιαμορφώνει το ομοσπονδιακό σύστημα φοιτητικών δανείων, δίνοντας έμφαση στην αποπληρωμή. Πρόκειται για στροφή σε σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία προωθούσε μέτρα για τη μείωση των μηνιαίων δόσεων και τη διευκόλυνση της διαγραφής φοιτητικών δανείων.

Η σημαντικότερη συνέπεια για όσους βρίσκονται σε αθέτηση είναι ότι μπορεί να γίνει κατάσχεση μέρους του μισθού τους, των φορολογικών επιστροφών τους ή ακόμη και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας έχει καθυστερήσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Το πρόγραμμα Saving on a Valuable Education (SAVE) Plan, ένα από τα πιο οικονομικά προγράμματα αποπληρωμής φοιτητικών δανείων που εισήγαγε η κυβέρνηση Μπάιντεν, καταργείται, αναγκάζοντας εκατομμύρια δανειολήπτες να μεταβούν σε νέα προγράμματα. Το νέο πρόγραμμα Repayment Assistance Plan (RAP) θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο.

Καθώς εκατομμύρια δανειολήπτες εγκαταλείπουν το SAVE, ενδέχεται να δουν τις μηνιαίες δόσεις τους να αυξάνονται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων αποπληρωμής βάσει εισοδήματος. Σύμφωνα με τη Fed, πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν επίσης να αθετήσουν τα φοιτητικά τους δάνεια τους επόμενους μήνες.



