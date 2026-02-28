Ιράν: Ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική

«Ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Σάββατο (28/2) το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ένα από τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκε σε μικρή απόσταση από τα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ απομακρύνθηκε από την Τεχεράνη και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας τόνισε πως «όλο το ιρανικό καθεστώς ήταν στόχος, συμπεριλαμβανομένου του Χαμενεΐ», σημειώνοντας παράλληλα ότι το Ιράν «εξεπλάγη πολύ από την ημερήσια επιδρομή».

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η επιχείρηση φέρει την ονομασία «Βρυχηθμός του Λιονταριού» (Lion's Roar) και περιλαμβάνει εκτεταμένα πλήγματα τόσο από αέρος όσο και από θαλάσσης. Έχουν χτυπηθεί κτίρια στο κέντρο της Τεχεράνης.

Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονται ιρανικά κυβερνητικά κτίρια, καθώς και το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Ισραηλινές πηγές επισημαίνουν ακόμη ότι οι επιθέσεις επικεντρώνονται σε εγκαταστάσεις από τις οποίες το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Εκτός Τεχεράνης ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, ο Χαμενεΐ έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέροςεκτός Τεχεράνης.

Εν τω μεταξύ, ο Ματζίντ Αχαβάν, εκπρόσωπος του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr ότι «ολόκληρος ο εναέριος χώρος της χώρας έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας».

Επίσης, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.