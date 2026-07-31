Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Η μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζεται, ενώ την ίδια ώρα οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Περισσότερες από 73 πυρκαγιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να είναι σε Βοιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκκενώθηκαν οικισμοί.

Αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε Ξηρονομή, Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και Πόρτο Γερμενό, ενώ δύσκολο είναι και το μέτωπο σε Κάρυστο και Αίγιο. Παράλληλα, η Αττική δοκιμάστηκε από μία ραγδαία πύρινη «επέλαση» στο Ποικίλο Όρος, με τις φλόγες να φτάνουν στην περιφερειακή Αιγάλεω και να γίνονται προληπτικές εκκενώσεις στο Χαϊδάρι. Υπό εξέταση τέθηκε και η εκκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου «Δαφνί», από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς.

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Στην Κάρυστο, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σε νεότερες δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρτχης Ευβοίας αναφέρει ότι το ενεργό μέτωπο έχει περιοριστεί.

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Στο Αίγιο, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 17:30 σε δασική και αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες με αμπέλια, σταφίδα και ελιές, περιοχές ιδιαίτερα δύσβατες. Επιχειρούσαν αρχικά 4 εναέρια μέσα, ενώ όταν άριχσε να σκοτεινιάζει έμειναν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Η εκτίμηση από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι πως θα έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη νύχτα, ενώ οι κάτοκοι έχουν ήδη λάβει μήνυμα από το 112 με τον οποίο καλούνταν να είναι σε ετοιμότητα.

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Ωστόσο, στο Πόρτο Γερμενό η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με τις φλόγες να έχουν φτάσει μόλις 150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια.

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Στην περιοχή, μάλιστα, μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενημερώθηκε επιτόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο.

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Τουρνάς: Οι συνθήκες είναι αντίξοες, να δείξουν όλοι υπευθυνότητα

«Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων», είπε ο Υπουργός, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εναέριες δυνάμεις που λόγω των ισχυρών ανέμων αδυνατούν συχνά να κάνουν υδροληψία ή ακόμη και ρίψεις νερού, ενώ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών.

«Σύσσωμος ο μηχανισμός, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ριχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ’ όλα αυτά, δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξοες και ο αγώνας είναι τιτάνιος», είπε ακόμη.

Επεσήμανε, δε, πως «κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας θα πρέπει να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, και να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Έχουμε δει πολύ μικρά συμβάντα να έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους».

Τέλος κάλεσε όλους «να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίνονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές». «Την ανθρώπινη ζωή, η οποία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας», κατέληξε.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (1/8)

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Σάββατο 01 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί: