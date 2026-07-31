Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 - Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις».

Το σχέδιο νόμου υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Με πλειοψηφία εγκρίθηκαν επίσης και οι δύο υπουργικές τροπολογίες που κατατέθηκαν.

Ειδικότερα, η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει την αύξηση του ορίου πραγματικής έκτισης ποινής σε περίπτωση επιβολής πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης, προκειμένου να θεμελιώνεται το δικαίωμα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης. Παράλληλα, περιλαμβάνει την αυστηροποίηση και διεύρυνση της διακεκριμένης μορφής μαστροπείας, τη συντόμευση του χρόνου πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές της κατεύθυνσης Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών της 32ης εκπαιδευτικής σειράς, καθώς και την κατάργηση από την 1η Σεπτεμβρίου του άρθρου 989 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν εκκρεμείς αιτήσεις περιαφής εκτελεστήριου τύπου.

Η συγκεκριμένη τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Κατά τάχθηκαν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με «παρών» τοποθετήθηκαν η Ελληνική Λύση και η Νίκη.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις των υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών, εγκρίθηκε με θετική ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Την καταψήφισαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση, ενώ «παρών» δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η Νίκη.

Η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο και τις τροπολογίες πραγματοποιήθηκε μέσω κατάθεσης ψηφοδελτίων από τους εισηγητές και τους αγορητές. Η Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να καταθέσει σε μεταγενέστερο χρόνο το δικό της ψηφοδέλτιο.