Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Αν είσαι νέος γονέας, πιθανότατα έχεις διαβάσει δεκάδες άρθρα για τον θηλασμό. Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα μέσα στο σώμα της μαμάς και στον εγκέφαλο του μωρού;

Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί αμέτρητα άρθρα για τον θηλασμό. Αν είστε νέος γονέας, πιθανότατα έχετε διαβάσει ήδη αρκετά και αναρωτιέστε αν υπάρχει κάτι καινούργιο να μάθετε.

Η απάντηση είναι: Παραδόξως, πάρα πολλά.

Παρότι η ιατρική βιβλιογραφία βρίθει μελετών για το μητρικό γάλα, ελάχιστες από αυτές τις εξειδικευμένες πληροφορίες φτάνουν στο ευρύ κοινό. Ας δούμε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά επιστημονικά ευρήματα για τον θηλασμό και τη μοναδική σχέση μητέρας-παιδιού.

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