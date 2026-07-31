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Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς
Υγεία
22:38 - 31 Ιουλ 2026

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Reporter.gr Newsroom
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Ανακαλύψτε πώς ο ύπνος NREM και REM προστατεύουν τον εγκέφαλο, ενισχύουν τη μνήμη και συμβάλλουν στη σωματική και ψυχική μας ανάρρωση.

Ο ποιοτικός ύπνος δεν αποτελεί απλώς μια παθητική ανάπαυση του σώματος, αλλά μια ενεργή βιολογική διεργασία, ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση, την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία του εγκεφάλου. Όλο και περισσότερες νευροεπιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο του στη ρύθμιση της φλεγμονής, στην ενδυνάμωση της μνήμης και στην ευρύτερη αναδιοργάνωση του νευρικού συστήματος. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νευρολογικών παθήσεων ή εγκεφαλικών τραυματισμών, ο ύπνος αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον ισχυρούς φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης που διαθέτει ο εγκέφαλος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/07/2026 - 14:39
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