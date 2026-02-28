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Ιρανικός πύραυλος «έσπασε» την αεράμυνα του Τελ Αβίβ κι έπεσε σε κατοικημένη περιοχή - Μία νεκρή
Ειδήσεις
23:52 - 28 Φεβ 2026

Ιρανικός πύραυλος «έσπασε» την αεράμυνα του Τελ Αβίβ κι έπεσε σε κατοικημένη περιοχή - Μία νεκρή

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) μετά τις 11:00 το Ιράν, καταφέρνοντας μάλιστα να «σπάσει» την αεράμυνα της πόλης.  

Ένας πύραυλος πέρασε από τον αμυντικό θόλο του Τελ Αβίβ και έπεσε σε κατοικημένη περιοχή, η οποία μάλιστα απέχει από κυβερνητικά κτήρια που συνήθως στοχοθετούνται.

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ισραηλινή πρωτεύουσα, καθώς ιρανικοί πύραυλοι διαπέρασαν την αεράμυνα.

Ο «Σιδερένιος Θόλος» αναχαίτισε, ωστόσο, ξανά τους περισσότερους ιρανικούς πυραύλους και τα drones.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqw3terbvj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν αναπτυχθεί σε αρκετά σημεία που επλήγησαν.

Τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν στην πυραυλική επίθεση, με άλλες πληροφορίες ωστόσο να κάνουν λόγο για 8 τραυματίες. Οι Times of Israel ανακοίνωσαν πως μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τις επιθέσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqvodz1v7mh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 00:42
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