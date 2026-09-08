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Με ελληνικό πηγαίο κώδικα η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζει το Ισραήλ
Πολιτική
19:39 - 08 Σεπ 2026

Με ελληνικό πηγαίο κώδικα η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζει το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα του πηγαίου κώδικα των ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων που πρόκειται να ενταχθούν στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» έδωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, μετά και τη συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη Κυριακή ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Μοσέ Πατέλ.  

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση του ισραηλινού υπουργείου, το Ισραήλ πρόκειται να παρέχει στην Ελλάδα την απαραίτητη τεχνογνωσία και επιχειρησιακή εμπειρία, ώστε ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν τον «ελληνικό πηγαίο κώδικα» για το πρόγραμμα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις και προσθήκες προκειμένου τα αντιαεροπορικά συστήματα Spider AIO, Barak MX και David’s Sling να μπορούν να διασυνδεθούν σε ένα ενιαίο κέντρο διοίκησης και ελέγχου (C2).

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τόσο ο πηγαίος κώδικας όσο και το ίδιο το σύστημα θα βρίσκονται αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο. Όπως διευκρινίζεται, η ανάπτυξή τους θα γίνει με τρόπο που να ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες της Αθήνας.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας επισημαίνει ακόμη ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουν συνάψει Ελλάδα και Ισραήλ, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για μεταφορά τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην αρχιτεκτονική της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Σε αυτό το πλαίσιο, ο «ελληνικός πηγαίος κώδικας» θα αναπτυχθεί από ελληνικές εταιρείες με την υποστήριξη του Ισραήλ.

Με βάση τα παραπάνω, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι τα συστήματα που θα συγκροτήσουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα λειτουργούν υπό πλήρη ελληνικό εθνικό έλεγχο, ενώ το λογισμικό που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία και διασύνδεσή τους θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο σκέλος του προγράμματος.

Την ανάπτυξη αυτού του λογισμικού έχει αναλάβει ειδικότερα η ελληνική εταιρεία SCYTALYS, σε συνεργασία με την ισραηλινή Rafael. Στη διαδικασία συμμετέχει, φυσικά, και το ισραηλινό κράτος, καθώς το ίδιο έχει υπογράψει με την Ελλάδα τη σχετική διακρατική συμφωνία.

Το ζήτημα του πηγαίου κώδικα είχε απασχολήσει την Αθήνα καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης στο Τελ Αβίβ στις 31 Αυγούστου. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε αναφερθεί επανειλημμένα τόσο στον τρόπο λειτουργίας της «Ασπίδας του Αχιλλέα» όσο και στις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ελληνική πλευρά, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα.

Μάλιστα, λίγες μόλις ημέρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, διαρροές ανέφεραν ότι η υπογραφή της σύμβασης με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» είχε καθυστερήσει, μεταξύ άλλων, λόγω της ανάγκης να διευθετηθεί το ζήτημα του πηγαίου κώδικα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας “Ασπίδα του Αχιλλέα”, το Υπουργείο Αμυνας του Ισραήλ και το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας συμφώνησαν στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό καλύπτει τόσο την επιχειρησιακή εμπειρία που έχει συσσωρευτεί επί δεκαετίες στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων αεράμυνας όσο και την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και προσθήκες σε αυτόν, να παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και να προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, καταβλήθηκε προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα.

Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών συστημάτων του Ισραήλ δεν είναι σχετικοί με τη συμφωνία “Ασπίδα του Αχιλλέα” στο πλαίσιο της οποίας θα κατασκευαστεί ένας αποκλειστικά ελληνικός πηγαίος κώδικας με ισραηλινή υποστήριξη».

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