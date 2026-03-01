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Επίθεση σε πετρελαιοφόρο ανοικτά του Ομάν – Νέο επεισόδιο ασφάλειας στον Κόλπο
Ειδήσεις
17:03 - 01 Μαρ 2026

Επίθεση σε πετρελαιοφόρο ανοικτά του Ομάν – Νέο επεισόδιο ασφάλειας στον Κόλπο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Βλήμα έπληξε το δεξαμενόπλοιο MKD VYOM ενώ μετέφερε φορτίο, προκαλώντας ανησυχία για κλιμάκωση κινδύνου στις θαλάσσιες οδούς ενέργειας.

Επίθεση δέχθηκε πετρελαιοφόρο πλοίο ανοικτά των ακτών του Ομάν, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους αυξημένους κινδύνους ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των θαλάσσιων διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δύο πηγές ναυτικής ασφάλειας που επικαλείται το Reuters, το δεξαμενόπλοιο MKD VYOM, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, επλήγη από βλήμα ενώ βρισκόταν εν πλω και μετέφερε φορτίο.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 44,4 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Μουσκάτ, πρωτεύουσας του Ομάν, σε θαλάσσια περιοχή που αποτελεί βασικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και ιδιαίτερα για τα ενεργειακά φορτία που κατευθύνονται από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία και την Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες σχετικά με:

  • την έκταση των ζημιών στο πλοίο,

  • πιθανό τραυματισμό μελών του πληρώματος,

  • ή διαρροή φορτίου.

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, η V Ships, η οποία εμφανίζεται στις διεθνείς βάσεις δεδομένων ως βασικός διαχειριστής εμπορικών πλοίων, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Δεν έχει υπάρξει ως τώρα ανάληψη ευθύνης ούτε επίσημη τοποθέτηση από κρατικές αρχές της περιοχής. Οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του πλοίου και την ασφάλεια του πληρώματος.

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