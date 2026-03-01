Τεχεράνη: Στόχος πληγμάτων η ιρανική κρατική τηλεόραση

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (01/03) ότι δέχθηκε πλήγματα, έπειτα από διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν την Τεχεράνη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της μετάδοσης.

Λίγο νωρίτερα, το κρατικό μέσο είχε μεταδώσει ότι τμήματα των κεντρικών εγκαταστάσεων της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν, του οργανισμού Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), επλήγησαν από αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ωστόσο πως το πρόγραμμα συνέχιζε προσωρινά να εκπέμπεται.

«Οι τεχνικές υπηρεσίες προχωρούν στην αποτίμηση των ζημιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκρότημα της IRIB στην Τεχεράνη είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, όταν είχε δεχθεί πλήγματα από το Ισραήλ.