993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Καθώς συμπληρώθηκαν 993 ημέρες από την έναρξη της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται και πάλι στο «κόκκινο», με τις πιέσεις να εκτείνονται πλέον σε ένα ευρύ τόξο από το Bab el-Mandeb και τον Κόλπο του Άντεν έως τα Στενά του Ορμούζ.

Η κρίση του Ορμούζ, που εισέρχεται στην 162η ημέρα, έχει αλλάξει δραστικά την εικόνα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της UK Maritime Trade Operations (UKMTO), την τελευταία εβδομάδα η εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση στα Στενά αντιστοιχούσε μόλις στο 4% των επιπέδων πριν από την κρίση.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, η UKMTO έχει καταγράψει τρεις απώλειες πλοίων, 54 αναφορές ζημιών, 13 near-miss περιστατικά και 23 τραυματισμούς ή θανάτους ναυτικών.

Πίεση και στο Bab el-Mandeb

Η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει ταυτόχρονα ανοιχτό μέτωπο. Μετά την ανακοίνωση των Χούθι για αποκλεισμό της ναυτιλίας που συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία, οι διελεύσεις από το Bab el-Mandeb έχουν μειωθεί κατά 22%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι, σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, η επιστροφή των εμπορικών πλοίων στις παραδοσιακές διαδρομές εξακολουθεί να απέχει από την κανονικότητα.

Παράλληλα, επανέρχεται ο κίνδυνος της πειρατείας. Από την έναρξη της κρίσης του Ορμούζ έχουν αναφερθεί 37 περιστατικά στον Κόλπο του Άντεν και ανοιχτά της Σομαλίας, εκ των οποίων επτά αφορούσαν επιβιβάσεις ή καταλήψεις πλοίων.

Ανεβαίνουν ξανά οι ναύλοι

Οι γεωπολιτικές πιέσεις συμπίπτουν με νέα άνοδο των spot ναύλων στις γραμμές Ασίας–ΗΠΑ.

Ο Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) καταγράφει αύξηση σχεδόν 1.000 δολαρίων ανά 40άρι container μέσα σε δύο εβδομάδες στη γραμμή Σαγκάη–Δυτική Ακτή ΗΠΑ, με τον ναύλο να φτάνει τα 6.484 δολάρια/FEU.

Προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ η αύξηση φτάνει περίπου τα 1.250 δολάρια, ανεβάζοντας τον spot ναύλο στα 9.290 δολάρια/FEU.

Ωστόσο, οι δείκτες δεν δίνουν ενιαία εικόνα. Ο World Container Index (WCI) εμφανίζει ουσιαστικά αμετάβλητους ναύλους προς τη Δυτική Ακτή σε σχέση με δύο εβδομάδες πριν, ενώ προς την Ανατολική Ακτή καταγράφει αύξηση μόλις 300 δολαρίων.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση από την αγορά futures. Τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου με βάση τον NYFI υποδεικνύουν περίπου 3.450 δολάρια/FEU για την US West Coast και 5.000 δολάρια για την US East Coast, έναντι σημερινών επιπέδων 5.778 και 7.871 δολαρίων αντίστοιχα.

Η διαφορά δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί σημαντική αποκλιμάκωση των ναύλων τους επόμενους μήνες. Το κατά πόσο αυτή η προσδοκία θα επιβεβαιωθεί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των γεωπολιτικών μετώπων.

Περισσότεροι κίνδυνοι για τις εφοδιαστικές αλυσίδες

Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστίθενται προβλήματα και στις εσωτερικές μεταφορές. Η Maersk έχει αναφέρει κλείσιμο ορισμένων πλωτών διαδρομών και προορισμών που εξυπηρετούνται με φορτηγίδες λόγω της χαμηλής στάθμης του Ρήνου.

Αντίστοιχα, η CMA CGM προειδοποιεί ότι από την εβδομάδα 40 θα τεθούν σε εφαρμογή περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα στον Αμαζόνιο προς το Manaus, με σημαντική μείωση της διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας.