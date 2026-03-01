ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εγκρίνει τις επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο του Χαμενεΐ
Ειδήσεις
21:11 - 01 Μαρ 2026

Reuters: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εγκρίνει τις επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο του Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Βάσει των αποτελεσμάτων δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από Reuters - Ipsos, περίπου μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εγκρίνει τις αμερικανικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο του ηγέτη του Ιράν, ενώ περίπου ο μισθός πληθυσμός -συμπεριλαμβανομένου και ενός στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους- θεωρεί ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ.    

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, περίπου το 27 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εγκρίνουν τις επιθέσεις, ενώ το 43 % τις αποδοκιμάζει και το 29 % δεν ήταν σίγουρο τι να απαντήσει. Το 90 % περίπου των συμμετεχόντων ανέφερε ότι είχε ακούσει τουλάχιστον κάτι για τις επιθέσεις.

Παράλληλα, το 56 % των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ, -που έχει επίσης διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία τους τελευταίους μήνες-, είναι υπερβολικά έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η συντριπτική πλειονότητα των Δημοκρατικών -87 %- υιοθέτησε την παραπάνω άποψη, όπως επίσης και το 23 % των Ρεπουμπλικάνων και το 60 % όσων δεν ταυτίζονται με κανένα κόμμα.

Επισημαίνεται ότι η δημοσκόπηση διεξήχθη κατά τη διάρκεια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν και ολοκληρώθηκε πριν ανακοινωθούν οι πρώτες αμερικανικές απώλειες στην επιχείρηση. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και άλλοι πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τις επιθέσεις, γεγονός που έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε μια νέα, απρόβλεπτη σύγκρουση.

Επιπλέον, όσον αφορά συγκεκριμένα τους Ρεπουμπλικανούς, παραπάνω από τους μισούς και συγκεκριμένα το 55 % δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιθέσεις και μόλις το 13 % τις αποδοκιμάζει. Σημειώνεται εδώ ότι το 42 % της παράταξης αυτής υποστήριξε ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίξει την εκστρατεία κατά του Ιράν, εάν αυτή οδηγούσε σε περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι η συνολική βαθμολογία έγκρισης του Τραμπ υποχώρησε ελαφρώς στο 39 %, ένα ποσοστό χαμηλότερο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με προηγούμενη έρευνα.

Όσον αφορά την οικονομία, περίπου το 45 % των ερωτηθέντων -συμπεριλαμβανομένου του 34 % των Ρεπουμπλικάνων και του 44 % των ανεξάρτητων- δήλωσαν ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίξουν την εκστρατεία κατά του Ιράν εάν η τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου αυξανόταν στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν περίπου 10 % στα 80 δολάρια ανά βαρέλι, και αναλυτές προέβλεψαν ότι ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 100 δολάρια λόγω της σύγκρουσης.

Τέλος, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας το Reuters/Ipsos συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.282 ενήλικες πολίτες των ΗΠΑ και είχε περιθώριο στατιστικού σφάλματος τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΗ: Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια το Μάρτιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια το Μάρτιο

Παράθυρο διαλόγου από τον Τραμπ, εν μέσω εχθροπραξιών - «Βυθίσαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία» - Η λίστα με τους νεκρούς Ιρανούς αξιωματούχους
Ειδήσεις

Παράθυρο διαλόγου από τον Τραμπ, εν μέσω εχθροπραξιών - «Βυθίσαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία» - Η λίστα με τους νεκρούς Ιρανούς αξιωματούχους

Τρεις νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στις επιχειρήσεις στο Ιράν
Ειδήσεις

Τρεις νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στις επιχειρήσεις στο Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ