Reuters: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εγκρίνει τις επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο του Χαμενεΐ

Βάσει των αποτελεσμάτων δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από Reuters - Ipsos, περίπου μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εγκρίνει τις αμερικανικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο του ηγέτη του Ιράν, ενώ περίπου ο μισθός πληθυσμός -συμπεριλαμβανομένου και ενός στους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους- θεωρεί ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, περίπου το 27 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εγκρίνουν τις επιθέσεις, ενώ το 43 % τις αποδοκιμάζει και το 29 % δεν ήταν σίγουρο τι να απαντήσει. Το 90 % περίπου των συμμετεχόντων ανέφερε ότι είχε ακούσει τουλάχιστον κάτι για τις επιθέσεις.

Παράλληλα, το 56 % των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ, -που έχει επίσης διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία τους τελευταίους μήνες-, είναι υπερβολικά έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η συντριπτική πλειονότητα των Δημοκρατικών -87 %- υιοθέτησε την παραπάνω άποψη, όπως επίσης και το 23 % των Ρεπουμπλικάνων και το 60 % όσων δεν ταυτίζονται με κανένα κόμμα.

Επισημαίνεται ότι η δημοσκόπηση διεξήχθη κατά τη διάρκεια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν και ολοκληρώθηκε πριν ανακοινωθούν οι πρώτες αμερικανικές απώλειες στην επιχείρηση. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και άλλοι πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τις επιθέσεις, γεγονός που έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε μια νέα, απρόβλεπτη σύγκρουση.

Επιπλέον, όσον αφορά συγκεκριμένα τους Ρεπουμπλικανούς, παραπάνω από τους μισούς και συγκεκριμένα το 55 % δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιθέσεις και μόλις το 13 % τις αποδοκιμάζει. Σημειώνεται εδώ ότι το 42 % της παράταξης αυτής υποστήριξε ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίξει την εκστρατεία κατά του Ιράν, εάν αυτή οδηγούσε σε περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι η συνολική βαθμολογία έγκρισης του Τραμπ υποχώρησε ελαφρώς στο 39 %, ένα ποσοστό χαμηλότερο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με προηγούμενη έρευνα.

Όσον αφορά την οικονομία, περίπου το 45 % των ερωτηθέντων -συμπεριλαμβανομένου του 34 % των Ρεπουμπλικάνων και του 44 % των ανεξάρτητων- δήλωσαν ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίξουν την εκστρατεία κατά του Ιράν εάν η τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου αυξανόταν στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν περίπου 10 % στα 80 δολάρια ανά βαρέλι, και αναλυτές προέβλεψαν ότι ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 100 δολάρια λόγω της σύγκρουσης.

Τέλος, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας το Reuters/Ipsos συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.282 ενήλικες πολίτες των ΗΠΑ και είχε περιθώριο στατιστικού σφάλματος τρεις ποσοστιαίες μονάδες.