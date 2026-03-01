Ώστιν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε μπαρ - Εξετάζεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -ανάμεσά τους και ο ένοπλος- ενώ άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε μπαρ σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του Austin.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός ύστερα από ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. «Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα και ήρθαν αντιμέτωποι με έναν άνδρα οπλισμένο. Τρεις από αυτούς άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Κυριακής (1/3). Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε τόσο πιστόλι όσο και τουφέκι πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω επίθεση εξετάζεται και ως ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια, όπως ανακοίνωσε το FBI. «Υπάρχει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική πράξη», δήλωσε ο Άλεξ Ντόραν, αξιωματούχος του γραφείου του FBI στο Σαν Αντόνιο, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.