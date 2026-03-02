ifo: Από το 2022, ένας στους τέσσερις εργαζόμενους δουλεύει εν μέρει από το σπίτι

Το Φεβρουάριο, το 24,3% των εργαζομένων στη Γερμανία εργάστηκε από το σπίτι τουλάχιστον κάποιο μέρος του χρόνου, σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Επιχειρήσεων του ifo. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε το Μάρτιο του 2021, στο 32,3%, και το χαμηλότερο τον Αύγουστο του 2024, στο 23,4%.

«Από το 2022, περίπου το ένα τέταρτο όλων των εργαζομένων εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μέρος του χρόνου», λέει ο ερευνητής του ifo Jean-Victor Alipour.

«Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κλάδων, η εργασία από το σπίτι παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή ακόμη και εντός των επιμέρους κλάδων.»

Με ποσοστό 34,9%, ο τομέας των υπηρεσιών έχει το υψηλότερο μερίδιο εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι. Σε αυτόν, οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής εργάζονται από το σπίτι ιδιαίτερα συχνά, σε ποσοστό 76,4%, καθώς και οι σύμβουλοι διοίκησης, με ποσοστό 67,6%.

Στη μεταποίηση, το 15,4% εργάζεται από το σπίτι, συχνότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία (24,2%) και στους κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων (21,9%). Στο εμπόριο, το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο, στο 12,6% (χονδρικό εμπόριο: 17,3%· λιανικό εμπόριο: 5,9%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στον κατασκευαστικό κλάδο (4,5%).

«Μεμονωμένες επιχειρήσεις που περιορίζουν δραστικά την εργασία από το σπίτι δεν συνιστούν ακόμη τάση. Η εργασία από το σπίτι είναι και θα παραμείνει καθιερωμένη», λέει ο Alipour.