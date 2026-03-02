Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη για ένταξη - Εκκλήσεις στους Ευρωπαίους εταίρους για καθορισμένη ημερομηνία

Η Ουκρανία θα ολοκληρώσει εντός των επόμενων ημερών τις τεχνικές προετοιμασίες που απαιτούνται για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις σε όλα τα ζητήματα της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς τους Ευρωπαίους εταίρους να συμφωνήσουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σημαντική εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν είναι όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης… Δεν είναι έτοιμος ο καθένας να δώσει στην Ουκρανία αυτή την ευκαιρία», ανέφερε ο Ζελένσκι σε συνομιλία με δημοσιογράφους μέσω WhatsApp.

Η Ουκρανία έγινε επίσημα υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ τις πρώτες μέρες μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Παρά την υποψηφιότητά της, η πρόοδος έχει καθυστερήσει, κυρίως λόγω της Ουγγαρίας, η οποία μπλοκάρει την ομόφωνη έγκριση που απαιτείται για το άνοιγμα των έξι ενταξιακών κεφαλαίων.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και αντιμετωπίζει κρίσιμες εκλογές τον Απρίλιο, έχει επίσης εκφράσει αντίθεση στο τελευταίο πακέτο βοήθειας της ΕΕ προς την Ουκρανία, αξίας 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και το 2027. Ο Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σταμάτησε τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου στην Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος διασχίζει τη χώρα, με την Ουκρανία να υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία.

Το Κίεβο θεωρεί την ένταξη στην ΕΕ κρίσιμη για το μεταπολεμικό μέλλον της χώρας. Η αναφορά σε συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης περιλαμβάνεται στο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Αξιωματούχοι της ΕΕ σημειώνουν ότι η Ουκρανία, με ανάμικτο ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαφθορά και το κράτος δικαίου, μπορεί να χρειαστεί πολλά χρόνια μεταρρυθμίσεων για να ανταποκριθεί στα ενταξιακά κριτήρια της Ένωσης.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη για ένταξη τον επόμενο χρόνο και ότι ο χρόνος πραγματικής ένταξης εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση των εταίρων της ΕΕ. «Εάν πραγματικά πιστεύουν στην Ουκρανία, εάν θέλουν να δουν την Ουκρανία στην ΕΕ, τότε αυτή είναι η ευκαιρία: στο τέλος του πολέμου, να δώσουν στην Ουκρανία μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην επαναλάβουν το λάθος που έκαναν με το ΝΑΤΟ», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας.