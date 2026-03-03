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Σε ανοιχτή γραμμή Ζελένσκι - Αλ Ναχιάν για τη Μέση Ανατολή: Έκκληση για προστασία των αμάχων
Ειδήσεις
15:44 - 03 Μαρ 2026

Σε ανοιχτή γραμμή Ζελένσκι - Αλ Ναχιάν για τη Μέση Ανατολή: Έκκληση για προστασία των αμάχων

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη διεθνούς συντονισμού απέναντι στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ουσιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι ραγδαίες και ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με τον Ουκρανό ηγέτη να εκφράζει έμπρακτα τη στήριξή του και να απευθύνει κάλεσμα για συντονισμένες ενέργειες με στόχο την προάσπιση των αμάχων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ζελένσκι διατύπωσε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τις ανθρώπινες απώλειες που προκάλεσαν τα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα, τα οποία χαρακτήρισε αδικαιολόγητα και παράλογα.

Από την πλευρά του, ο Αλ Ναχιάν παρουσίασε μια ιδιαίτερα ανησυχητική αποτίμηση της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις που αποδίδονται στο ιρανικό καθεστώς δεν περιορίζονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε, στόχοι έχουν υπάρξει κατοικημένες περιοχές, εμπορικά συγκροτήματα και χώροι θρησκευτικής λατρείας, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό.

Η επικοινωνία κατέληξε σε συμφωνία για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων ομάδων των δύο χωρών, με βασικό στόχο την αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων προστασίας της ανθρώπινης ζωής στην περιοχή. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ολοκλήρωσε την παρέμβασή του υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση της ασφάλειας και η προάσπιση της ζωής συνιστούν καθολικές αξίες που υπερβαίνουν σύνορα και γεωπολιτικές διαφορές.

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