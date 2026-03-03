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Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική
15:33 - 03 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Reporter.gr Newsroom
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Tην αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δημοσιεύθηκε χθες, αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είναι ιδιαιτέρως αρνητική για τη χώρα μας».

Όπως τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς: «Από τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση, προκύπτει πως οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εύρος των ερευνών καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας δραστηριότητας, -από την παιδεία και τη μετανάστευση έως την πληροφορική, τις υποδομές και το εμπόριο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης για το 2025, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στο άνοιγμα 117 νέων υποθέσεων στην Ελλάδα, με το συνολικό ύψος της εκτιμώμενης ζημίας για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει το 1,02 δισ. ευρώ. Από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομυρίων ευρώ , το 2025 οι εν εξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιασθεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμώμενη ζημία ύψους 2,68 δισ.

Η ενεργοποίηση των ερευνών για αυτές τις υποθέσεις προήλθε από ένα ευρύ δίκτυο αναφορών και ελέγχων:

-100 περιπτώσεις βασίστηκαν σε στοιχεία, που διαβίβασαν οι ελληνικές εθνικές αρχές.

-76 αναφορές κατατέθηκαν από ιδιώτες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πολιτών στην αποκάλυψη της διαφθοράς.

-18 υποθέσεις ξεκίνησαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

-7 υποθέσεις προήλθαν από καταγγελίες θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ.

Η σύγκριση της χώρας μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό είναι συντριπτική εναντίον μας. Η Τσεχία έχει 136 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 136 εκατομυρίων ευρώ, η Πορτογαλία 102 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 952,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Σουηδία 20 υποθέσεις ελέγχου σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 182 εκατομυρίων ευρώ. Και οι τρεις χώρες μαζί δεν φτάνουν την εκτιμώμενη ζημία, που αφορά τη χώρα μας.

Δυστυχώς αποδεικνύεται πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

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