NYT: Μυστικές συνομιλίες Ιρανών πρακτόρων – CIA για τερματισμό του πολέμου

Σε δημόσιες δηλώσεις, οι επιζώντες ηγέτες του Ιράν έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά να διαπραγματευτούν με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στη χώρα τους. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των NYT στο παρασκήνιο γίνονται άλλες κινήσεις.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, που επικαλείται αξιωματούχους με καλή γνώση του θέματος, μία ημέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων, πράκτορες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν επικοινώνησαν με την CIA, προσφέροντας να συζητήσουν όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται σκεπτικοί – τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα – ως προς το αν η κυβέρνηση Τραμπ ή το Ιράν είναι πραγματικά έτοιμοι για μία τέτοια συζήτηση.

Παρ’ όλα αυτά, η προσφορά, που έγινε μέσω υπηρεσίας πληροφοριών τρίτης χώρας, εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το αν οποιοσδήποτε Ιρανός αξιωματούχος θα μπορούσε να εφαρμόσει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός, καθώς η κυβέρνηση της Τεχεράνης βρίσκεται σε χάος, λόγω των ισραηλινών επιδρομών που εξουδετερώνουν συστηματικά τους Ιρανούς ηγέτες.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που επιθυμούν μια εκστρατεία εβδομάδων για να πλήξουν στο μέγιστο τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να προκαλέσουν κατάρρευση της κυβέρνησής του, έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ να αγνοήσουν την πρόταση που δέχτηκαν. Προς το παρόν – σημειώνουν οι NYT – η προσφορά δεν θεωρείται σοβαρή στην Ουάσιγκτον.

Η δύσκολη εξίσωση της καθεστωτικής αλλαγής στο Ιράν

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι χθες (Τρίτη, 3/3), ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στα social media πως είναι «πολύ αργά» για συνομιλίες. Αργότερα, είπε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ότι οι Ιρανοί ηγέτες που θεωρούνταν πιθανό να ηγηθούν έχουν ήδη σκοτωθεί.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που είχαμε στο μυαλό μας είναι νεκροί. Σύντομα δεν θα γνωρίζουμε κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση των NYT, η προσέγγιση από την ιρανική πλευρά, αλλά και το χάος στην ηγεσία της χώρας αναδεικνύουν το βασικό ζήτημα για τον Τραμπ: σε ποιο είδος ιρανικής κυβέρνησης μπορεί να ελπίζει;

Ο Τραμπ φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την αρχική του εκτίμηση ότι μια λαϊκή εξέγερση θα φέρει νέους ηγέτες και πλέον θεωρεί ως καλύτερο σενάριο την ανάδειξη πιο ρεαλιστικών λύσεων εντός της υπάρχουσας δομής.

Τουλάχιστον – σύμφωνα με τις πληροφορίες του αμερικανικού μέσου – οι αξιωματούχοι του Τραμπ θα απαιτούσαν οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό των βομβαρδισμών να περιλαμβάνει δέσμευση της Τεχεράνης να εγκαταλείψει ή να περιορίσει σημαντικά το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και την υποστήριξή της σε ξένες παραστρατιωτικές ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ. Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ έχει υπονοήσει ότι θα επιτρέψει στους επιζώντες ηγέτες του Ιράν να διατηρήσουν την οικονομική και πολιτική τους ισχύ.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση του Ιράν μπορεί σύντομα να χάσει τον έλεγχο σε απομακρυσμένες περιοχές που κυριαρχούνται από εθνοτικές μειονότητες, όπως οι Κούρδοι, ή ακόμη να καταρρεύσει πλήρως, οδηγώντας σε χάος και βία παρόμοια με τον εμφύλιο στη Συρία ή τη Λιβύη.

Μέσα σε όλα αυτά, ως μοντέλο πολιτικής αλλαγής συνεχίζει να λειτουργεί για τον πλανητάρχη η Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο, χωρίς σημαντικές απαιτήσεις πολιτικής μεταρρύθμισης.

Ωστόσο, έναν τέτοιο σενάριο φαίνεται πως βρίσκει απέναντι τους Ισραηλινούς, οι οποίοι θέλουν να ανατραπεί πλήρως το καθεστώς και να αποδυναμωθούν εντελώς οι Φρουροί της Επανάστασης. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το ισραηλινό πλήγμα στο κτήριο που θα φιλοξενούσε τη «Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων», από την οποία θα αποφασιζόταν ο διάδοχος του Χαμενεΐ.

Η CIA έχει ετοιμάσει εκτιμήσεις για πιθανά σενάρια ιρανικής ηγεσίας μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, αλλά όλα συνεχίζουν να είναι ρευστά. Κάποιοι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι απίθανο η ιρανική αντιπολίτευση να αναλάβει την εξουσία, ενώ δίνουν περισσότερη σημασία στο ενδεχόμενο να αναδειχθεί ομάδα των Φρουρών της Επανάστασης ως ισχυρή φωνή στην κυβέρνηση.

Ο Τραμπ, από τη μεριά του, έχει κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις για τους στόχους του πολέμου, επομένως ενδέχεται να αλλάξει γνώμη ακόμα και μετά την απόρριψη των διαπραγματεύσεων. Ακόμη και αν συνεχίσει να αναζητά έναν «μετριοπαθή» Ιρανό ηγέτη, μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος με την απαραίτητη επιρροή για να δεσμεύσει τη χώρα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

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