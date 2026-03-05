Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο αν χρειαστεί οι σύμμαχοι να αμυνθούν

Ο Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, παραχώρησε σήμερα (5/3), σημαντική συνέντευξη τύπου με στόχο να καθησυχάσει τους Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές συνέπειες του πολέμου για τη χώρα τους. Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Στάρμερ τόνισε ότι η βρετανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στην περιοχή και επεξεργάζεται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εθνικών συμφερόντων.

«Γνωρίζω ότι οι πολίτες ανησυχούν για τις οικογένειες και τους φίλους τους, για την επίδραση της σύγκρουσης στην καθημερινή ζωή και την οικονομία, αλλά και για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης», ανέφερε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η προστασία των Βρετανών πολιτών.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην συμμετάσχει στις αρχικές αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η βρετανική στάση επικεντρώνεται στην εξεύρεση διαπραγματευτικής λύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Στάρμερ ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε ήδη αρχίσει από τις αρχές του έτους να ενισχύει την αμυντική παρουσία της στην περιοχή, τοποθετώντας αμυντικά μέσα σε Κύπρο και Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων αεράμυνας.

«Με την έναρξη των επιθέσεων, τα αεροσκάφη μας τέθηκαν αμέσως σε ετοιμότητα και πολλοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν», σημείωσε. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι βρετανικές βάσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο «σε περίπτωση που χρειαστεί οι σύμμαχοι να αμυνθούν».

Στο πλαίσιο της προστασίας των Βρετανών πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, ο Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στο Κατάρ και τη μετακίνηση ελικοπτέρων με δυνατότητες κατά των drones στην Κύπρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προετοιμάζει την αποστολή του πολεμικού πλοίου HMS Dragon στη Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην επιχείρηση επαναπατρισμού των Βρετανών υπηκόων από τη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι οι πρώτες πτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Ωστόσο, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που θα απαιτήσει χρόνο για να ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 140.000 Βρετανοί έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην περιοχή, και η κυβέρνηση συντονίζει τις προσπάθειες ώστε να τους επαναπατρίσει με ασφάλεια.

Η κυβέρνηση τόνισε παράλληλα ότι ελπίζει η κατάσταση να σταθεροποιηθεί σύντομα, ώστε να μην χρειαστούν περαιτέρω μέτρα εκκένωσης για τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στη σύγκρουση.