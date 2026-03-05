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Women Forward Summit από τον ΣΕΒ: Η ισότητα ως προϋπόθεση για παραγωγική οικονομία και ευημερούσα κοινωνία
Οικονομία
16:56 - 05 Μαρ 2026

Women Forward Summit από τον ΣΕΒ: Η ισότητα ως προϋπόθεση για παραγωγική οικονομία και ευημερούσα κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών διοργανώνει το Women Forward Summit, ανοίγοντας έναν υψηλού επιπέδου θεσμικό και επιχειρηματικό διάλογο για τη σημασία της ισότητας για την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Περισσότεροι από 35 διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, των ευρωπαϊκών θεσμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τέχνης και της κοινωνίας των πολιτών θα συμμετάσχουν σε ομιλίες και θεματικά πάνελ.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου, η Deputy Director General της BusinessEurope Thérèse de Liedekerke, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, η Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ Αγάπη Σμπώκου και η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη.

Τον ΣΕΒ θα εκπροσωπήσουν τα μέλη Δ.Σ.: Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, Γιάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος Olympia Group, Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος & CEO NN Hellas, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. TITAN S.A. και Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Accenture Greece.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τον Διάλογο Ηγεσίας «Θεσμοί, Ηγεσία και Ισότητα σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο», μια συζήτηση για τον ρόλο των θεσμών και της οικονομίας στην ενίσχυση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Θα συμμετάσχουν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, και ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Σε μια περίοδο δημογραφικής συρρίκνωσης, τεχνολογικών μεταβάσεων και κρίσης εμπιστοσύνης, η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας αποτελεί προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, ανταγωνιστικότητας και δημοκρατικής ωριμότητας.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε θέσεις ευθύνης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μη αξιοποίηση του 51% του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Αποτελεί στρατηγικό μειονέκτημα για την οικονομία μας.

Μέσα από θεματικές ενότητες που καλύπτουν:

  • τον ιστορικό ρόλο των γυναικών, τη σημασία των προτύπων, αλλά και τη διαχρονική επίδραση των στερεοτύπων,
  • τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα,
  • την εταιρική διακυβέρνηση και την επιχειρηματική ηγεσία ως καταλύτες αλλαγής,
  • την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως μοχλούς ανάπτυξης και παραγωγικότητας,
  • τις πρακτικές ενδυνάμωσης και εξέλιξης των γυναικών στους χώρους εργασίας,
  • καθώς και τη διασύνδεση δημόσιων κοινωνικών πολιτικών, θεσμικής εποπτείας και επιχειρηματικών πρακτικών,

ο ΣΕΒ επιδιώκει να μετατοπίσει τη συζήτηση από μεμονωμένες επιτυχημένες διαδρομές σε συστημικές λύσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο.

Κρατήστε την Ημερομηνία
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, 09:30 – 19:30
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet)

Αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Περισσότερες πληροφορίες & βιογραφικά ομιλητών εδώ

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