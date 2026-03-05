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Υποχωρούν οι μετοχές στη Wall Street μετά την ισχυρή επίδοση της προηγούμενης συνεδρίασης
Χρηματιστήρια
16:47 - 05 Μαρ 2026

Υποχωρούν οι μετοχές στη Wall Street μετά την ισχυρή επίδοση της προηγούμενης συνεδρίασης

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη (5/3), καθώς οι επενδυτές πήραν μια «ανάσα» μετά την ισχυρή επίδοση της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ παράλληλα παρακολουθούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.    

Σε αυτό το πλαίσιο, ο S&P 500 σημειώνει αυτή την ώρα πτώση 0,26% στις 6,853.70 μονάδες. Αντίστοιχη πτώση καταγράφει και ο Nasdaq κατά 0,22% στις 22,752.91 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Dow Jones Industrial Average μειώνεται κατά 398 μονάδες, ή 0,66% κινούμενος στις 48,418.66.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025, αφού το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα πετρελαιοφόρο με πύραυλο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate crude αυξήθηκαν κατά 4%, διαπραγματευόμενα πάνω από τα 77 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent crude κατέγραψαν άνοδο άνω του 3%, ξεπερνώντας τα 83 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές είχαν κινηθεί ανοδικά στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ενισχυμένες από τα κέρδη μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών. Ο Dow διέκοψε ένα σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν την ημέρα με σημαντικά κέρδη.

«Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο περιθώριο. Προφανώς έχουμε ένα γεωπολιτικό σοκ και ακόμη προσπαθούμε να το αξιολογήσουμε ως προς το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το ασφάλιστρο κινδύνου για τις μετοχές», δήλωσε η επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών μετοχών και ποσοτικής ανάλυσης της Bank of America Securities, Savita Subramanian, στην εκπομπή Closing Bell: Overtime του CNBC.

«Πέρα από αυτό, νομίζω ότι βλέπουμε σταδιακά να υποχωρεί το ευνοϊκό περιβάλλον για ορισμένες εταιρείες που είχαν ωφεληθεί από την περίοδο των πολύ χαμηλών επιτοκίων», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν την Τετάρτη μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών, με τα συμβόλαια του West Texas Intermediate να κλείνουν με μικρή άνοδο 0,13%, ενώ τα συμβόλαια Brent ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σχεδόν αμετάβλητα.

Οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή υποχώρησαν, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να προσφέρουν ασφάλιση κινδύνου και συνοδεία σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε το στενό -μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου- θα είναι πλήρως ασφαλές για τα πετρελαιοφόρα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χεγκσεθ δήλωσε σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κερδίζουν αποφασιστικά» στη σύγκρουση με το Ιράν και ότι επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις κατευθύνονται προς την περιοχή. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent ανέφερε ότι ο παγκόσμιος δασμός 15% που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Τραμπ πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ μέσα στην εβδομάδα.

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