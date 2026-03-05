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ΕΕ: Ανεβαίνει η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή αλλά η ισότητα παραμένει μακριά
Πολιτική
16:55 - 05 Μαρ 2026

ΕΕ: Ανεβαίνει η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή αλλά η ισότητα παραμένει μακριά

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025, οι γυναίκες κατείχαν το 33,6% των εδρών στα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2015 σύμφωνα με στοιχεία της  Eurostat με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών βουλευτών είχαν η Φινλανδία (46,0%), η Σουηδία (44,8%) και η Δανία (44,7%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (14,3%), την Ουγγαρία (15,6%) και τη Ρουμανία (22,0%).

Σε σχέση με το 2015, όλες οι χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση στο ποσοστό των γυναικών βουλευτών, με εξαίρεση τη Γερμανία, όπου σημειώθηκε μείωση κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Μεταξύ των χωρών όπου το ποσοστό αυξήθηκε, τέσσερις κατέγραψαν άνοδο άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων: η Λετονία (+19,0), η Μάλτα (+14,8), η Γαλλία (+10,9) και η Τσεχία (+10,6).

Περισσότερες γυναίκες και στις κυβερνήσεις

Το 2025 αυξήθηκε επίσης η συμμετοχή των γυναικών στις εθνικές κυβερνήσεις. Οι γυναίκες κατείχαν το 31,9% των κυβερνητικών θέσεων, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2015.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Φινλανδία (60,0%), ενώ στη Σουηδία επιτεύχθηκε ισότητα φύλων (50,0%). Στη Γαλλία, σχεδόν οι μισοί υπουργοί ήταν γυναίκες (48,6%).

Αντίθετα, στην Ουγγαρία δεν υπήρχαν γυναίκες στην εθνική κυβέρνηση, ενώ στη Ρουμανία το ποσοστό ήταν μόλις 10,5% και στην Τσεχία 11,8%.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ η συμμετοχή των γυναικών στις κυβερνήσεις αυξήθηκε από το 2015. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στη Φινλανδία (+26,7 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (+20,4) και την Εσθονία (+17,5).

Μειώσεις σημειώθηκαν σε έξι χώρες της ΕΕ: στη Ρουμανία (-24,5 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σλοβενία (-7,7), την Τσεχία (-5,8), την Ολλανδία (-4,2), το Βέλγιο (-1,1) και την Πολωνία (-0,8).

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