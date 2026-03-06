Ισμαήλ Καανί: Πληροφορίες για εκτέλεση του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης για κατασκοπεία

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων, καθώς φέρεται ότι εκτελέστηκε από την ιρανική ηγεσία με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας Μοσάντ.

Ο Καανί είχε βρεθεί στο πλευρό του Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καταφέρνοντας να επιβιώσει από τους βομβαρδισμούς εκείνου του κύματος, ωστόσο οι νέες πληροφορίες τον φέρουν νεκρό λόγω εσωτερικών κατηγοριών για προδοσία.

Ο ιστότοπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, The National, επικαλούμενος ανεπιβεβαίωτες πηγές, ανέφερε ότι ο Καανί είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία και εκτελέστηκε με εντολή της ιρανικής ηγεσίας. Μέχρι στιγμής, η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ιρανικές αρχές.

Η φερόμενη εκτέλεση του στρατηγού ενδέχεται να ενταθεί στις ήδη τεταμένες σχέσεις στην περιοχή, ενώ εγείρει ερωτήματα για την εσωτερική σταθερότητα των Φρουρών της Επανάστασης μετά την πρόσφατη κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.