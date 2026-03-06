Ισμαήλ Καανί: Πληροφορίες για εκτέλεση του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης για κατασκοπεία

Ο Καανί είχε βρεθεί στο πλευρό του Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καταφέρνοντας να επιβιώσει από τους βομβαρδισμούς εκείνου του κύματος, ωστόσο οι νέες πληροφορίες τον φέρουν νεκρό λόγω εσωτερικών κατηγοριών για προδοσία.
Ο ιστότοπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, The National, επικαλούμενος ανεπιβεβαίωτες πηγές, ανέφερε ότι ο Καανί είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία και εκτελέστηκε με εντολή της ιρανικής ηγεσίας. Μέχρι στιγμής, η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις ιρανικές αρχές.
Η φερόμενη εκτέλεση του στρατηγού ενδέχεται να ενταθεί στις ήδη τεταμένες σχέσεις στην περιοχή, ενώ εγείρει ερωτήματα για την εσωτερική σταθερότητα των Φρουρών της Επανάστασης μετά την πρόσφατη κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad
The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed. pic.twitter.com/6WmTDhBgor— IGC NEWS (@NewsIgc) March 6, 2026