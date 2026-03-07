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Ιράν: Απολογήθηκε από τις γειτονικές χώρες για τα πλήγματα – Προαναγγελία Τραμπ για νέο στρατιωτικό χτύπημα
Ειδήσεις
15:27 - 07 Μαρ 2026

Ιράν: Απολογήθηκε από τις γειτονικές χώρες για τα πλήγματα – Προαναγγελία Τραμπ για νέο στρατιωτικό χτύπημα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν και ΗΠΑ, με τη Μέση Ανατολή να παραμένει σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από μια εβδομάδα ανταποδοτικών στρατιωτικών επιθέσεων.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε το Σάββατο (7/3) ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε άλλες χώρες, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη στον Περσικό Κόλπο για την ένταση των τελευταίων ημερών. Την ίδια στιγμή, όμως, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις της Ουάσινγκτον.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες. Δεν σκοπεύουμε να χτυπήσουμε άλλες χώρες», ανέφερε ο ιρανός πρόεδρος, καλώντας σε αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν θα αποδεχθεί μια άνευ όρων παράδοση, τονίζοντας πως οι αμερικανικές απαιτήσεις «θα μείνουν όνειρα».

Στον αντίποδα, ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ κόμη πιο σκληρή ρητορική, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει ήδη αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη από τους γείτονές του εξαιτίας των συνεχών στρατιωτικών πιέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισράηλ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής», προαναγγέλλοντας νέα ακόμη πιο σφοδρά πλήγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των στρατιωτικών στόχων, κάνοντας λόγο για περιοχές και ομάδες που μέχρι τώρα δεν είχαν τεθεί στο στόχαστρο.

Η ανάρτηση:

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται σφοδρά πλήγματα, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Η υπόσχεση αυτή έγινε μόνο λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επιδίωκαν να καταλάβουν και να κυριαρχήσουν στη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν ηττάται, μετά από χιλιάδες χρόνια, από γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Όπως είπαν, «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ». Και εγώ απάντησα: «Παρακαλώ!».

Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής». Είναι πλέον «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιθανότερα, να καταρρεύσει πλήρως.Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρά πλήγματα. Λόγω της συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο πλήρους καταστροφής και βέβαιου θανάτου για περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν τεθεί ως στόχοι.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.
Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η κλιμάκωση των δηλώσεων έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή, με ολόκληρη τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας στην Κύπρος, λόγω της παρουσίας των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως επιχειρησιακός κόμβος για αποστολές στην ευρύτερη περιοχή. Οι κυπριακές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ έχει ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία γύρω από τις βάσεις, καθώς η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά άμεσα εκτεθειμένη στις περιφερειακές εντάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει στείλει φρεγάτες και F-16 στη Μεγαλόνησο, ενώ προς στήριξη σπεύδουν επίσης η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, μετά από κινήσεις του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

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