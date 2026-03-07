Σύλληψη υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στην Κύπρο

Οι κυπριακές αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν. Πρόκειται για έναν 28χρονο από το Αζερμπαϊτζάν και μια νεαρή γυναίκα από τη Λετονία, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις κυπριακές αρχές από ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και φέρονται να είχαν αναπτύξει δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, τα δεδομένα που παραδόθηκαν στις κυπριακές αρχές δείχνουν ότι το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε κατόπτευση στόχων ισραηλινού ενδιαφέροντος κυρίως στην πόλη της Πάφου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των σημείων που παρακολουθούσαν περιλαμβάνονταν συναγωγές αλλά και άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα.

Η υπόθεση διερευνάται από τις κυπριακές υπηρεσίες ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την επαγρύπνηση των αρχών σε ολόκληρη την περιοχή.

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