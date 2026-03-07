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Τραμπ: «Το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής» – Απειλεί με νέα σκληρότερα πλήγματα
Ειδήσεις
13:37 - 07 Μαρ 2026

Τραμπ: «Το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής» – Απειλεί με νέα σκληρότερα πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Σάββατο (7/3) ότι το Ιράν έχει «παραδοθεί» στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, μετά από συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προειδοποιώντας παράλληλα για ακόμη σφοδρότερα πλήγματα και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των στόχων.

Αναλυτικότερα η ανάρτησή του στο Truth Social:

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται σφοδρά πλήγματα, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδοθεί στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενο ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά. Η υπόσχεση αυτή έγινε μόνο λόγω των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επιδίωκαν να καταλάβουν και να κυριαρχήσουν στη Μέση Ανατολή.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν ηττάται, μετά από χιλιάδες χρόνια, από γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Όπως είπαν, «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τραμπ». Και εγώ απάντησα: «Παρακαλώ!».

Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής». Είναι πλέον «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα παραμείνει έτσι για πολλές δεκαετίες, μέχρι να παραδοθεί ή, πιθανότερα, να καταρρεύσει πλήρως.

Σήμερα το Ιράν θα δεχθεί πολύ ισχυρά πλήγματα. Λόγω της συμπεριφοράς του Ιράν, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο πλήρους καταστροφής και βέβαιου θανάτου για περιοχές και ομάδες ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν τεθεί ως στόχοι.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.
Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/03/2026 - 13:39
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