Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής η Κύπρος – Στρατιωτικές ενισχύσεις στις βρετανικές βάσεις, επιφυλακτική η Γερμανία

Σε παρατεταμένη επιφυλακή παραμένει η Κύπρος λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στις βρετανικές βάσεις και αυξημένα μέτρα ετοιμότητας στις γύρω περιοχές, την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Από την Παρασκευή (7/3) έχουν φτάσει στις βρετανικές βάσεις δύο ελικόπτερα Wildcat, τα οποία διαθέτουν δυνατότητες αντιμετώπισης drones. Παράλληλα, οι βάσεις ενισχύονται με περίπου 400 στρατιωτικούς που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση απειλών από αέρα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταπλεύσουν στη Μεγαλόνησο πολεμικά πλοία από ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία και τη θωράκιση της περιοχής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιταλική και γαλλική φρεγάτα, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, καθώς και πλοία από την Ισπανία και την Ολλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ενιαίου αμυντικού δόγματος λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή (Μάρτιος 2026), απέστειλε στην Κύπρο αμυντικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν δύο φρεγάτες (τις «Κίμων» και «Ψαρά») και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που σταθμεύουν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία εμφανίζεται μέχρι στιγμής επιφυλακτική ως προς την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Η Λευκωσία έχει ζητήσει επίσημα βοήθεια από το Βερολίνο, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να θέτει το ζήτημα στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ωστόσο, ήδη από την Τετάρτη η γερμανική πλευρά είχε απορρίψει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων, διευκρινίζοντας ότι θα επανεξετάσει τη στάση της εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Την Παρασκευή (6/3), το Βερολίνο σημείωσε ότι η Κύπρος δεν έχει ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει απευθυνθεί για βοήθεια σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Βρετανία σε διμερές επίπεδο.

Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, η κατάσταση στην Κύπρο θεωρείται προς το παρόν διαχειρίσιμη, με το Βερολίνο να επισημαίνει ότι η προτεραιότητά του παραμένει η Ανατολική Ευρώπη και η Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι ήδη δύο γερμανικές φρεγάτες βρίσκονται σε αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Στο μεταξύ, το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή του Ακρωτηρίου παραμένει σε ισχύ μέχρι τη Δευτέρα (9/3), οπότε αναμένεται νέα οδηγία για το αν οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και αν θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Οι εκτοπισμένοι κάτοικοι φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία.

Η νύχτα μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου κύλησε χωρίς συναγερμούς, ενώ οδηγίες ετοιμότητας έχουν δοθεί και σε χωριά που βρίσκονται κοντά στις βρετανικές βάσεις, ώστε να είναι έτοιμα για ενδεχόμενη εκκένωση. Οι κυπριακές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζονται για συγκεκριμένα σενάρια, διατηρώντας αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας.

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