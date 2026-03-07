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Πεζεσκιάν: Δεν θα παραδοθούμε στις ΗΠΑ - Ζητούμε συγνώμη από τις γειτονικές χώρες
Ειδήσεις
12:52 - 07 Μαρ 2026

Πεζεσκιάν: Δεν θα παραδοθούμε στις ΗΠΑ - Ζητούμε συγνώμη από τις γειτονικές χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε το Σάββατο (7/3) ότι η χώρα του δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε άλλους και ζήτησε συγγνώμη από τους γείτονες στον Περσικό Κόλπο, μετά από μία εβδομάδα ανταποδοτικών επιθέσεων, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους πίεση προς την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν «να πάρουν τα όνειρά τους στον τάφο — δεν θα παραδοθούμε άνευ όρων». Η δήλωση έγινε μέσω του καναλιού της εθνικής ιρανικής ειδησεογραφικής υπηρεσίας στο Telegram, σύμφωνα με αναμετάδοση του CNBC.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», είπε ο Πεζεσκιάν. «Δεν σκοπεύουμε να εισβάλουμε σε άλλες χώρες. Ας αφήσουμε στην άκρη όλες τις διαφωνίες, τις ανησυχίες και τις πικρίες που έχουμε μεταξύ μας. Σήμερα ας υπερασπιστούμε τη γη μας ώστε το Ιράν να βγει από αυτή την κρίση με αξιοπρέπεια».

Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν συνεχίζονται το Σάββατο (7/3), μία εβδομάδα μετά την έναρξη της κοινής τους εκστρατείας, με στόχο να εξουδετερώσουν τις πυρηνικές και βαλλιστικές πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα πιέζουν για αλλαγή καθεστώτος.

Οι ενεργειακά πλούσιοι γείτονες του Ιράν στον Περσικό Κόλπο δήλωσαν ότι αναχαίτισαν περισσότερους πυραύλους και drones που κατευθύνονταν προς τον εναέριο χώρο τους, την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας απολογούνταν για τις επιθέσεις.

Η United States Central Command ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι:

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 3.000 στόχους την πρώτη εβδομάδα της επιχείρησης Operation Epic Fury και δεν επιβραδύνουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump ζήτησε την Παρασκευή την άνευ όρων παράδοση του Ιράν, αυξάνοντας τους φόβους για έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η σύγκρουση έχει ήδη φέρει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ — μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τη μεταφορά ενεργειακών προμηθειών — σχεδόν σε ακινησία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «ολοκληρώθηκε ένα ακόμη κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη».

«Στο πλαίσιο αυτών των επιθέσεων, μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας εκτόξευσαν περίπου 230 πυρομαχικά εναντίον αρκετών στρατιωτικών εγκαταστάσεων του καθεστώτος», ανέφεραν οι Israel Defense Forces σε ανάρτηση στα περσικά στην πλατφόρμα X.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν το Κεντρικό Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο των Φρουρών της Επανάστασης, μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων και ένας υπόγειος χώρος αποθήκευσης και παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στις επιθέσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 80 μαχητικοί αεροσκάφη.

«Οι επιθέσεις αυτές αποδυναμώνουν την ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να πλήττει Ισραηλινούς πολίτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Η περιοχή του Κόλπου υπό απειλή

Χώρες της περιοχής δήλωσαν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας για να αποκρούσουν ιρανικές επιθέσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδίκης Αραβίας ανέφερε ότι «αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε ένα drone ανατολικά της πόλης Riyadh».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντέδρασαν σε «εισερχόμενες απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν».

«Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούστηκαν οφείλονται στα συστήματα αεράμυνας που αναχαιτίζουν πυραύλους και drones», ανέφεραν.

Η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Ντουμπάι, εξέδωσε προειδοποίηση καλώντας τους κατοίκους να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή κτίρια και να μείνουν μακριά από παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς χώρους.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι, πριν αργότερα επαναλάβει κανονικά τα δρομολόγια.

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