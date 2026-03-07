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Σε αχαρτογράφητα νερά το Μουντιάλ 2026 – Στο προσκήνιο πιθανή αποχώρηση του Ιράν
Ειδήσεις
16:00 - 07 Μαρ 2026

Σε αχαρτογράφητα νερά το Μουντιάλ 2026 – Στο προσκήνιο πιθανή αποχώρηση του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το περασμένο Σαββατοκύριακο, κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διοίκησης βρίσκονταν συγκεντρωμένα σε ένα κάστρο στη Νότια Ουαλία για την ετήσια συνεδρίαση των κανονισμών του ποδοσφαίρου. Στη συνάντηση εξετάζονταν τεχνικές αλλαγές, όπως πιθανές τροποποιήσεις στις αλλαγές παικτών και στη χρήση του VAR.

Ξαφνικά όμως, τα κινητά τηλέφωνα άρχισαν να δονούνται διαρκώς. Οι ειδοποιήσεις που έφταναν αφορούσαν μια εξέλιξη πολύ πιο σοβαρή από οποιαδήποτε αλλαγή κανονισμού.

Οι ΗΠΑ, μία από τις χώρες που θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είχαν μόλις ανακοινώσει την έναρξη «μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης» εναντίον του Ιράν — μιας από τις εθνικές ομάδες που έχουν προκριθεί για το τουρνουά.

Κανείς στη FIFA δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να γνωρίζει τι ακριβώς σήμαινε αυτό για τη διοργάνωση. Το μόνο βέβαιο ήταν ότι το Μουντιάλ του 2026 έμπαινε σε αχαρτογράφητα νερά.

«Παρακολουθούμε φυσικά όλες τις εξελίξεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της FIFA, Mattias Grafström. «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές Παγκόσμιο Κύπελλο με τη συμμετοχή όλων».

Η γεωπολιτική σκιά πάνω από το Μουντιάλ

Η γεωπολιτική πάντα επηρέαζε μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, είναι σπάνιο να συμπίπτουν τόσο έντονες συγκρούσεις με τη διοργάνωση του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο.

Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, το Μουντιάλ που θα διοργανωθεί από κοινού σε ΗΠΑ , Καναδά και Μεξικό έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να διεξαχθεί όπως έχει σχεδιαστεί.

Πέρα από την κρίση με το Ιράν, η FIFA παρακολουθεί στενά και τις εξελίξεις στη Guadalajara του Μεξικού, όπου η βία που σχετίζεται με καρτέλ ναρκωτικών έχει κλιμακωθεί σε μια πόλη που έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του τουρνουά.

Ταυτόχρονα, προβληματισμό προκαλεί και η ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλε η κυβέρνηση του Donald Trump από την 1η Ιανουαρίου, η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει φιλάθλους — ή ακόμη και μέλη αποστολών — από ορισμένες χώρες να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για το τουρνουά. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η εθνική ομάδα της Αϊτής.

Όλα αυτά έχουν φέρει τη FIFA σε μια δύσκολη κατάσταση αναμονής, ενώ απομένουν λιγότερες από 100 ημέρες μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ιράν

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν.

«Μετά από αυτή την επίθεση, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον κόσμο στο Ιράν να κοιτάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα», δήλωσε στα εθνικά μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Mehdi Taj.

Η εθνική ομάδα του Ιράν έχει προγραμματιστεί να δώσει τους δύο πρώτους αγώνες της στις 15 και 21 Ιουνίου στην περιοχή του Los Angeles, όπου ζει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ιρανών της διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια, η ομάδα αναμένεται να μετακινηθεί στο Seattle για τον τρίτο αγώνα της φάσης των ομίλων.

Η βάση της αποστολής του Ιράν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης έχει οριστεί στο Tucson στην Αριζόνα, από όπου η ομάδα θα πραγματοποιεί τις μετακινήσεις της.

Αν τελικά το Ιράν αποσυρθεί από τη διοργάνωση, θα πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία του Μουντιάλ. Περισσότερο από μισό αιώνα έχει περάσει από την τελευταία φορά που χώρα που είχε προκριθεί δεν έστειλε τελικά την ομάδα της στο τουρνουά. Προς το παρόν, πάντως, οι διοργανωτές δεν συζητούν δημόσια εναλλακτικά σχέδια.

Η στάση της Ουάσινγκτον και οι σχέσεις FIFA – Λευκού Οίκου

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Andrew Giuliani, σχολίασε σε ανάρτησή του ότι οι αθλητικές εξελίξεις μπορούν να περιμένουν.

«Με το ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε αύριο», έγραψε. «Απόψε γιορτάζουμε την ευκαιρία για ελευθερία».

Στην πραγματικότητα, οι ανησυχίες για το Μουντιάλ βρίσκονται χαμηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι «δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα» το θέμα της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή.

Παρά ταύτα, η κατάσταση φέρνει σε δύσκολη θέση τη FIFA και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο.

Από τότε που οι ΗΠΑ κέρδισαν το δικαίωμα διοργάνωσης του Μουντιάλ το 2018, ο Ελβετός επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τον Λευκό Οίκο και έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τον Δεκέμβριο, κατά την κλήρωση της διοργάνωσης στην Ουάσινγκτον, ο Ινφαντίνο απένειμε μάλιστα στον Τραμπ το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης της FIFA», μια διάκριση που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση και συνοδευόταν από τρόπαιο και μετάλλιο.

Σιωπή από την ηγεσία της FIFA

Μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ωστόσο, οι δημόσιες παρεμβάσεις του Ινφαντίνο έχουν περιοριστεί αισθητά.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώνονται κυρίως στον εορτασμό των δέκα χρόνων του στην ηγεσία της FIFA και στην επίτευξη τεσσάρων εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία — με 48 ομάδες — φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις που κανείς δεν είχε προβλέψει.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/03/2026 - 21:04
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