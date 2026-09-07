Στα πράσινα οι ασιατικές αγορές – «Άλμα» 4% στη Νότια Κορέα

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα (7/9), καθώς οι επενδυτές φάνηκε να προσπερνούν τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε σχεδόν 2%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,33%. Ο Kospi κατέγραψε κέρδη 4,24%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,08%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε σχεδόν 1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 σημείωσε οριακή άνοδο 0,19%.

Συνοπτική εικόνα της αγοράς:

Δείκτης Τιμή Μεταβολή S&P/ASX 200 9.009,20 +3,30 (+0,04%) Hang Seng 25.398,57 -252,30 (-0,98%) KOSPI 6.970,73 +283,52 (+4,24%) Nikkei 225 66.215,98 +1.195,04 (+1,84%) NIFTY 50 23.767,70 -130,00 (-0,54%) Shanghai 3.930,246 +0,13 (0,00%)

Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκε, μετά την είδηση ότι οι ΗΠΑ έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, αφού προηγουμένως είχαν ανακοινώσει ότι πολεμικά πλοία τους δέχθηκαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ενδέχεται να μην επιτευχθεί σύντομα.

«Μπορεί να μην υπάρξει πυρηνική συμφωνία. Μπορεί απλώς να καταστραφούν οι δυνατότητές τους να το κάνουν», δήλωσε ο Ράιτ στην εκπομπή «This Week» του ABC News. «Μια συμφωνία μπορεί να περιμένει την επόμενη κυβέρνηση στο Ιράν. Απλώς δεν το γνωρίζουμε».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν ως βασικό στόχο της αμερικανικής εκστρατείας. Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να επιδιώκει διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη εν μέσω του πολέμου, ο οποίος έχει οδηγήσει τις τιμές ενέργειας σε απότομη άνοδο διεθνώς.

Οι δηλώσεις του Ράιτ δείχνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιδιώξει την εξάλειψη της δυνατότητας του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ακόμη και χωρίς την επίτευξη επίσημης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργίας.

Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών εν μέσω νέας αβεβαιότητας

Στον απόηχο των δηλώσεων Ράιτ, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί, απειλώντας την ενεργειακή τροφοδοσία.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, με παράδοση τον Νοέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 0,88% στα 97,13 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Οκτώβριο, σημείωσαν άνοδο 0,92% στα 92,32 δολάρια το βαρέλι.

LG Electronics: Άλμα 8% για τη μετοχή

Η μετοχή της LG Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 8% τη Δευτέρα (7/9), μετά από δημοσίευμα του νοτιοκορεατικού μέσου Hankyung, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία εξετάζει τη συγκέντρωση κεφαλαίων πριν από την αρχική δημόσια προσφορά (pre-IPO) για τη θυγατρική της στον τομέα της ρομποτικής, Bear Robotics.

Η LG Electronics φέρεται να κατέχει ποσοστό 56,9% της αμερικανικής Bear Robotics.

Σύμφωνα με το Hankyung, η Bear Robotics έχει αναθέσει στην Bank of America την ηγεσία ενός γύρου χρηματοδότησης pre-IPO, ενόψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής της στο Nasdaq.

Η εταιρεία φέρεται να επιδιώκει να αντλήσει έως και 400 δισ. γουόν (297 εκατ. δολάρια), με αποτίμηση περίπου 2 τρισ. γουόν.

Παράλληλα, στέλεχος της LG Electronics δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με αρκετές παγκόσμιες τεχνολογικές επιχειρήσεις για πιθανές παραγγελίες actuators, δηλαδή βασικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα ανθρωποειδή ρομπότ.