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Χάος στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας μετά τα συντονισμένα πλήγματα σε βάσεις γύρω από την Τεχεράνη
Ειδήσεις
19:00 - 07 Μαρ 2026

Χάος στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας μετά τα συντονισμένα πλήγματα σε βάσεις γύρω από την Τεχεράνη

Reporter.gr Newsroom
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Οι συντονισμένες αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών και παραστρατιωτικών εγκαταστάσεων γύρω από την Τεχεράνη φαίνεται να έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν, προκαλώντας απώλειες εκατοντάδων στελεχών και βαθιά αναστάτωση στο εσωτερικό των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με δυτική εκτίμηση πληροφοριών που επικαλείται το Euractiv, οι επιθέσεις φέρεται να σκότωσαν μεταξύ 900 και 1.000 μελών των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Η εκτίμηση βασίζεται σε υποκλαπείσες επικοινωνίες μεταξύ αξιωματικών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αριθμών.

Οι επιδρομές φαίνεται να στόχευσαν βασικές δομές του εκτεταμένου συστήματος εσωτερικής καταστολής της χώρας, το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στόχοι περιλάμβαναν μονάδες της αστυνομίας, τμήματα της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij, καθώς και ειδικές διοικητικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ των σημείων που φέρεται να επλήγησαν ήταν τα κεντρικά της ειδικής μονάδας «Musa ibn Ja’far», εγκαταστάσεις Basij στις περιοχές Φασάς και Βαραμίν, καθώς και το αρχηγείο της Μεραρχίας 23 στην Τεχεράνη. Επιπλέον, αναφέρονται χτυπήματα σε διοικήσεις της εθνικής αστυνομίας FARAJA στην ανατολική επαρχία της Τεχεράνης και στο Εσλαμσάχρ.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η καταστροφή μιας μεγάλης βάσης εφοδιασμού της FARAJA, όπου αποθήκες με οχήματα, υπολογιστικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποστήριξη καταστράφηκαν ολοσχερώς. Εσωτερικές εκτιμήσεις των ιρανικών αρχών κάνουν λόγο για ζημιές «χιλιάδων τρισεκατομμυρίων τομάν», ποσό που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι η πλήρης αποκατάσταση των υποδομών ίσως χρειαστεί έως και δέκα χρόνια.

Στις επιθέσεις φαίνεται να επλήγησαν και αθλητικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, όπως το συγκρότημα Azadi και το Amjadieh, οι οποίες είχαν μετατραπεί προσωρινά σε χώρους συγκέντρωσης δυνάμεων ασφαλείας στο πλαίσιο στρατηγικής διασποράς, με στόχο τη μείωση της ευπάθειας των κύριων στρατιωτικών βάσεων. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι βαρύτερες απώλειες καταγράφηκαν σε εγκατάσταση 12.000 θέσεων στο συγκρότημα Azadi.

Πέρα από τις υλικές απώλειες, οι επιθέσεις φαίνεται να έχουν προκαλέσει βαθύτερη κρίση στο εσωτερικό των δυνάμεων ασφαλείας. Αναφορές από προσωπικό κάνουν λόγο για σύγχυση και αντικρουόμενες εντολές από διαφορετικά κέντρα διοίκησης, δημιουργώντας κλίμα «χάους και αποδιοργάνωσης». Ορισμένες μονάδες φέρεται να αποκρύπτουν την πραγματική επιχειρησιακή τους κατάσταση από την ηγεσία, φοβούμενες κυρώσεις.

Την ίδια στιγμή, το ηθικό των στελεχών εμφανίζεται να επιδεινώνεται, καθώς πολλοί επιλέγουν να διανυκτερεύουν σε οχήματα ή προσωρινά καταλύματα αντί για στρατιωτικές εγκαταστάσεις που μπορεί να αποτελέσουν ξανά στόχο. Παράλληλα, ανησυχίες για πιθανές καθυστερήσεις μισθών και κατηγορίες ότι ανώτεροι αξιωματούχοι μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό εντείνουν τη δυσαρέσκεια.

Παρά την αυξανόμενη πίεση, η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να προβάλλει εικόνα ανθεκτικότητας. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να παραδοθεί, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν για περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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