Τραμπ: Σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί σε συντονισμό με το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά το βράδυ της Κυριακής στους The Times of Israel.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση για το πότε θα ολοκληρωθεί η στρατιωτική σύγκρουση θα είναι «αμοιβαία», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λίγο. Έχουμε συζητήσει. Θα πάρω μια απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι ο Νετανιάχου έχει λόγο στις εξελίξεις, ο τελικός λόγος θα ανήκει στον ίδιο.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αποτελούσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Όπως δήλωσε, το Ιράν «επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα τα γύρω κράτη», προσθέτοντας ότι η συνεργασία του με τον Νετανιάχου απέτρεψε αυτή την εξέλιξη. «Συνεργαστήκαμε. Καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ακόμη και σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσιζαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ο Τραμπ απέφυγε να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει πως θα προκύψει τέτοια ανάγκη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλησε να δεσμευτεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκός Οίκος, Καρολάιν Λέβιτ, είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον εκτιμά πως οι επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.