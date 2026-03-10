Ιρανές ποδοσφαιρίστριες: Το έσκασαν από τις σκάλες, κάτω από τη μύτη των φρουρών τους (video)

Διχασμένη εμφανίζεται η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν, μετά την απόφαση πέντε παικτριών να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία, ενώ οι υπόλοιπες επέστρεψαν στην πατρίδα τους μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την αποχώρηση των πέντε αθλητριών θυμίζουν σκηνές κινηματογραφικής απόδρασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γυναίκες εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο της αποστολής χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τους φρουρούς και τα μέλη της συνοδείας τους. Τις προηγούμενες ημέρες φέρεται να έστελναν μηνύματα «SOS» χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους, ενώ –όπως περιγράφεται– ζούσαν υπό αυστηρή επιτήρηση, μεταφερόμενες συνεχώς από το ξενοδοχείο στα γήπεδα.

Την ίδια ώρα, η επιλογή φυγής που τελικά υλοποίησαν οι πέντε φαίνεται πως δημιούργησε έντονη ψυχολογική πίεση στις υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας.

Η δικηγόρος των αθλητριών, Τίνα Κορντροστάμι, δήλωσε σε αυστραλιανό τηλεοπτικό σταθμό ότι οι γυναίκες επιχείρησαν να διαφύγουν μέσω του πάρκινγκ του ξενοδοχείου, αφού πρώτα κατέβηκαν από τις σκάλες της εξόδου κινδύνου. Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν την απουσία τους, επικράτησε έντονη αναστάτωση.

Οι φρουροί φέρονται να τις καταδίωξαν κατεβαίνοντας βιαστικά τις σκάλες, χωρίς να περιμένουν το ασανσέρ, προσπαθώντας να τις εντοπίσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πόρτα που οδηγούσε στο πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη, γεγονός που καθυστέρησε την καταδίωξη και επέτρεψε στις γυναίκες να απομακρυνθούν.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου άρχισε να γίνεται αντιληπτό τι είχε συμβεί, με τους φρουρούς να εμφανίζονται εμφανώς εκνευρισμένοι και απογοητευμένοι, καθώς είχαν αναλάβει να διατηρούν τις παίκτριες υπό περιορισμό, κάτι που τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν.

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Την ίδια στιγμή, αρκετές από τις υπόλοιπες παίκτριες της ομάδας επέλεξαν να επιστρέψουν στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Στις τελευταίες στιγμές τους στην Αυστραλία δεν έλειψαν τα δάκρυα και η συγκίνηση. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μία ακόμη αθλήτρια φέρεται να σκέφτηκε την τελευταία στιγμή, πριν από την επιβίβαση, να μην ακολουθήσει τις πέντε που αποφάσισαν να παραμείνουν στη χώρα.

Κατά την αναμονή τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϋ για την πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό την Κουάλα Λουμπούρ, ορισμένες παίκτριες μίλησαν στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald. Πολλές από αυτές, χωρίς να κατονομαστούν, επανέλαβαν πως επιθυμούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε συμπαίκτριές τους που παρέμειναν στην Αυστραλία, μία παίκτρια απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Στην ερώτηση αν θα ήθελε και η ίδια να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, κούνησε αρνητικά το κεφάλι λέγοντας: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου».

Άλλες δύο γυναίκες δήλωσαν ότι είχαν ήδη επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους. Σε ερωτήσεις για την κατάσταση στη χώρα και τις διακοπές ρεύματος, μία παίκτρια περιορίστηκε να σηκώσει τους ώμους, ενώ μια άλλη επιχείρησε να απαντήσει αλλά στη συνέχεια παρέπεμψε σε έναν συνοδό της ομάδας, ο οποίος επανέλαβε ότι «είναι χαρούμενες που θα δουν τις οικογένειές τους».

Παρά τις δηλώσεις αυτές, η εφημερίδα σημειώνει ότι η γλώσσα του σώματος ορισμένων παικτριών έδειχνε διαφορετική εικόνα. Οι τελευταίες που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος το έκαναν εμφανώς συγκινημένες, με δάκρυα στα μάτια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μία παίκτρια απουσίαζε, ενώ μια άλλη φέρεται να κάθισε στο κάθισμά της αρνούμενη αρχικά να αποχωρήσει.

Γύρω από την αποστολή βρίσκονταν αστυνομικοί της New South Wales Police Force, οι οποίοι δεν επιβεβαίωσαν αν κάποια παίκτρια είχε διαφύγει. Την ίδια στιγμή, οι πέντε που ζήτησαν άσυλο είχαν ήδη αποφασίσει να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά από μυστικές συναντήσεις που είχαν πραγματοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες.

Οι συνοδοί της ομάδας απέφυγαν επίσης επαφή με διαδηλωτές κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο στο Gold Coast, πριν μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για την πτήση προς το Σίδνεϋ.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Το μήνυμα του κυβερνήτη της πτήσης

Συγκινητική ήταν και η ατμόσφαιρα στην πτήση που μετέφερε την ομάδα από το Γκολντ Κόουστ στο Σίδνεϊ. Μία επιβάτης, η Κόρτνι, ανέφερε ότι οι παίκτριες επιβιβάστηκαν πρώτες στο αεροσκάφος της Qantas.

Όπως είπε στη Daily Mail, αρκετοί επιβάτες συγκινήθηκαν από το μήνυμα του κυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αλληλεγγύης και της φροντίδας μεταξύ των ανθρώπων, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις δύσκολες διεθνείς εξελίξεις.

«Η ατμόσφαιρα στο αεροπλάνο ήταν πολύ όμορφη. Όλοι χειροκρότησαν τον πιλότο και έδειξαν μεγάλη κατανόηση», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι οι παίκτριες παρέμειναν ψύχραιμες και ενωμένες στις πρώτες σειρές της οικονομικής θέσης.

Η Κόρτνι ανέφερε ότι αποχαιρέτησε τις αθλήτριες λέγοντάς τους: «Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή σας», σε μια στιγμή που –όπως περιέγραψε– συγκίνησε πολλούς από τους επιβάτες της πτήσης.