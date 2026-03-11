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CNN: Σε επιφυλακή το Ισραήλ για «σημαντικές» επιθέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε
Ειδήσεις
20:02 - 11 Μαρ 2026

CNN: Σε επιφυλακή το Ισραήλ για «σημαντικές» επιθέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα εν όψει μιας ενδεχόμενης «σημαντικής κλιμάκωσης» των επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ απόψε (Τετάρτη, 11/3), σύμφωνα με δημοσιεύμα του CNN που επικαλείται δύο ισραηλινές πηγές με γνώση του θέματος.   

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε σύσκεψη με κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας για να αξιολογήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου στο CNN.

Νωρίτερα σήμερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την «πιο έντονη και σοβαρή επιχείρηση» από την έναρξη της σύγκρουσης, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα. Η νυχτερινή επίθεση περιλάμβανε εκτόξευση πυραύλων, μεταξύ των οποίων και ο βαλλιστικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr, με στόχους τόσο στο Ισραήλ όσο και σε αμερικανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, σύμφωνα με το κρατικό IRIB του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους, ωστόσο η ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, Magen David Adom, ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή ζημιές μέχρι στιγμής.

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