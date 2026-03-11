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Μπαράζ επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Εκτόξευσε 100 πυραύλους, λένε οι IDF
Ειδήσεις
20:57 - 11 Μαρ 2026

Μπαράζ επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Εκτόξευσε 100 πυραύλους, λένε οι IDF

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τους IDF, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 100 ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ στην αποψινή της επίθεση.  

Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, οι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενεργοποιώντας σειρήνες στη Χάιφα, σε όλη τη Γαλιλαία και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα και τραυματίες από την επίθεση. Ωστόσο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ από τότε που εντάθηκαν οι εχθροπραξίες στις αρχές αυτού του μήνα.

Δημοσίευμα του CNN είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το Ισραήλ είναι σήμερα σε αυξημένη επιφυλακή περιμένοντας «σημαντικές» επιθέσεις τόσο από την οργάνωση, όσο και από την Τεχεράνη.

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