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Μεξικό: Κατασχέθηκαν 14 εκατομμύρια δόσεις φαιντανύλης σε επιδρομή σε παράνομο εργαστήριο
Ειδήσεις
23:30 - 12 Μαρ 2026

Μεξικό: Κατασχέθηκαν 14 εκατομμύρια δόσεις φαιντανύλης σε επιδρομή σε παράνομο εργαστήριο

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε την κατάσχεση 14 εκατομμυρίων δόσεων φαιντανύλης, του ισχυρού οπιοειδούς που έχει προκαλέσει κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε παράνομο εργαστήριο και αποθήκη στην πολιτεία Κολίμα, μια περιοχή που έχει πληγεί από τη βία των καρτέλ ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, στην αποθήκη βρέθηκαν περίπου 270 κιλά ουσίας με χαρακτηριστικά φαιντανύλης, τόσο σε μορφή σκόνης όσο και σε χάπια, ισοδύναμα με 14 εκατομμύρια δόσεις. Στην έφοδο συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ η αξία των κατασχεθέντων δεν έχει γίνει γνωστή.

Παρά τη σημαντική ποσότητα, η κατάσχεση δεν αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα, καθώς σε ανάλογη επιχείρηση το 2024 είχε κατασχεθεί περίπου ένας τόνος φαιντανύλης.

Η ενέργεια αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει το Μεξικό για την αδυναμία του να περιορίσει τη ροή ναρκωτικών, παρά τη σύλληψη και δολοφονία ενός διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών.

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη φαιντανύλη «όπλο μαζικής καταστροφής», τονίζοντας ότι ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, και τη σύγκρινε με πυρηνικά και χημικά όπλα.

Η κατάσχεση αυτή υπογραμμίζει την συνεχιζόμενη μάχη των μεξικανικών αρχών κατά της διακίνησης φαιντανύλης, ενώ η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποτελεσματική αντιμετώπιση παραμένει υψηλή.

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