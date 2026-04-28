Η Lavipharm γυρνάει το «παιχνίδι» με τη νέα επένδυση στη φαιντανύλη

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών πραγματοποίησε τη Δευτέρα (27/4) η Lavipharm A.E. στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάζοντας ισχυρές επιδόσεις για τη χρήση 2025 και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.

Ο CFO της εταιρείας, κ. Βασίλης Μπαλούμης, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, υπογράμμισε ότι η Lavipharm βρίσκεται σε φάση υψηλής ανάπτυξης, με ενίσχυση όλων των οικονομικών της δεικτών και διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας.

Όπως ανέφερε η Lavipharm εισέρχεται σε μια νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, με τη συμφωνία για τη φαιντανύλη να αποτελεί καταλύτη που αλλάζει τα μεγέθη και τις προοπτικές της εταιρείας. Με ενισχυμένη παραγωγική βάση, αυξανόμενη διεθνή παρουσία και στοχευμένη στρατηγική, η εταιρεία φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως ένας ισχυρός περιφερειακός παίκτης στη φαρμακευτική αγορά.

Ισχυρή οικονομική επίδοση το 2025

Όπως ανέφερε , συγκεκριμένα, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 καταγράφουν εντυπωσιακή βελτίωση:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα, προ rebate & clawback, ανήλθαν σε 70,03 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,8%.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,47 εκατ. ευρώ (+48,9%), ενώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 14,52 εκατ. ευρώ (+45,8%).

Τα EBIT έφτασαν τα 9,35 εκατ. ευρώ (+68,8%).

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ (+108,2%).

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 5,99 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με το 2024 λόγω έκτακτου φορολογικού εσόδου εκείνης της χρονιάς. Σε συγκρίσιμη βάση, η αύξηση ξεπερνά το 123%.

Στρατηγική με έμφαση στην κερδοφορία

Ο Deputy CEO, κ. Τηλέμαχος Γιαννουλέας, χαρακτήρισε το 2025 «εξαιρετική χρονιά», τονίζοντας ότι η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε σημαντικά ταχύτερα από τις πωλήσεις, χάρη στη στρατηγική εστίαση σε πιο αποδοτικούς τομείς.

Η δυναμική της εταιρείας αποτυπώνεται:

στην αύξηση του μεριδίου αγοράς στο 1,16%,

στην άνοδο πέντε θέσεων στην ελληνική αγορά (από την 30ή στην 25η),

και σε ρυθμό ανάπτυξης 28,2%, σχεδόν πενταπλάσιο του μέσου όρου.

Ιδιαίτερη συμβολή είχε η φαρμακευτική κάνναβη, με πωλήσεις 8,7 εκατ. ευρώ το 2025 από μόλις 545 χιλ. ευρώ το 2024, με περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη να αναμένεται το 2026.

«Game changer» η εξαγορά της φαιντανύλης

Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αποτέλεσε η συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων του διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης (DUROGESIC®) σε 24 χώρες — μια κίνηση που η διοίκηση χαρακτήρισε «ιστορική».

Η συμφωνία:

θεωρείται αμετάκλητη και αναμένεται η έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού,

περιλαμβάνει άδειες κυκλοφορίας, εμπορικά σήματα και παραγωγή,

αναμένεται να αυξήσει τα ετήσια έσοδα έως και 60%.

Στην πρώτη φάση, η παραγωγή θα γίνεται από την Johnson & Johnson, ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία. Αυτό αναμένεται να εκτοξεύσει τα περιθώρια EBITDA:

στο 37%-38% αρχικά,

και έως περίπου 60% όταν ξεκινήσει η εσωτερική παραγωγή.

Η επένδυση ύψους 12 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα αποσβεστεί γρήγορα, ενώ ήδη προβλέπεται πρόσθετος τζίρος 37 εκατ. ευρώ από το 2027 και σημαντική ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Από τη στρατηγική προετοιμασία στην εκτέλεση

Η διοίκηση τόνισε παράλληλα ότι η επιτυχία αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα τετραετούς προετοιμασίας που περιλαμβάνει επενδύσεις και μια σειρά κινήσεις. Όπως αναφέρθηκε:

επενδύθηκαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ για αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας στα διαδερμικά,

η εταιρεία αναζήτησε ενεργά συνεργασίες διεθνώς,

και πλέον διαθέτει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες συμφωνίες.

«Σήμερα καθόμαστε στη σκιά ενός δέντρου που φυτέψαμε πριν από τέσσερα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση, παραπέμποντας στη φιλοσοφία του Warren Buffett.

Διεθνής επέκταση και νέες αγορές

Στο μεταξύ, η Lavipharm ενισχύει τη διεθνή της στρατηγική:

οι εξαγωγές ξεπερνούν πλέον το 1/3 του κύκλου εργασιών,

στόχος είναι περαιτέρω ανάπτυξη σε αγορές υψηλής κερδοφορίας,

με τη Γερμανία να αποτελεί βασικό επόμενο βήμα μετά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η συνεργασία με την iNova αναμένεται να διευκολύνει την είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές.

Προοπτικές έως το 2029

Η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη καθώς:

αναμένεται διπλασιασμός πωλήσεων έως το 2029,

αύξηση εξαγωγών έως 150%,

σημαντική ενίσχυση EBITDA margin,

και περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακευτικής κάνναβης (με εκτιμώμενο υπερδιπλασιασμό το 2026).

Παράλληλα, για το 2026 προγραμματίζονται νέα λανσαρίσματα στην Ελλάδα, στους τομείς:

καρδιομεταβολικών παθήσεων,

οστεοπόρωσης,

και προϊόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση πόνου.

Επιλεκτικές εξαγορές και πειθαρχημένη ανάπτυξη

Η Lavipharm ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι θα συνεχίσει με «έξυπνες» εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες, διατηρώντας αυστηρή επενδυτική πειθαρχία.

Όπως σημείωσε η διοίκηση, η εταιρεία έχει πλέον αφήσει πίσω τα λάθη του παρελθόντος και λειτουργεί με έμφαση στη λεπτομέρεια και τον περιορισμό του execution risk.