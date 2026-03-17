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ΕΕ: Η FIFA να εγγυηθεί ένα ασφαλές Μουντιάλ – Οι μπηχτές κατά του Ινφαντίνο
Ειδήσεις
11:44 - 17 Μαρ 2026

ΕΕ: Η FIFA να εγγυηθεί ένα ασφαλές Μουντιάλ – Οι μπηχτές κατά του Ινφαντίνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, χρειάζεται να κάνει καλύτερη δουλειά, τόνσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Αθλητισμού Γκλεν Μίκαλεφ ασκώντας σκληρή κριτική στη διοίκηση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά, ο Μικάλεφ επέκρινε τον Ινφαντίνο σε συνέντευξή του στο Politico για ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι, την ώρα που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν, ενώ άσκησε κριτική και στη συνεργασία της FIFA με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου Ντόναλτ Τραμπ

Σε συνέντευξη στις Βρυξέλλες, ο επίτροπος κάλεσε επίσης τους ηγέτες να μην επιτρέψουν στη Ρωσία να χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως εργαλείο προπαγάνδας και εξέφρασε ανησυχίες για το σχέδιο του National Basketball Association να δημιουργήσει ευρωπαϊκή λίγκα μπάσκετ.

Ο Μικάλεφ συναντήθηκε με τον Ινφαντίνο τον περασμένο μήνα στις Βρυξέλλες και του ζήτησε να διασφαλίσει την προστασία των Ευρωπαίων φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική για το Μουντιάλ του 2026. Ωστόσο, όπως είπε, δεν υπήρξε καμία συνέχεια στην επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ επανέλαβε τις ανησυχίες της για την ασφάλεια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική ουσιαστική μου ανταλλαγή με τον πρόεδρο Ινφαντίνο», δήλωσε. «Του ζήτησα να διαβεβαιώσει όσους θα ταξιδέψουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο όσον αφορά την ασφάλειά τους. Δεν υπήρξε καμία συνέχεια».

Πρόσθεσε ότι, μετά την πρόσφατη κλιμάκωση, η ΕΕ ζήτησε εκ νέου διαβεβαιώσεις: «Ειδικά από τη στιγμή που μία από τις χώρες-διοργανώτριες του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο εμπλέκεται σε πόλεμο, είναι απολύτως θεμιτό να υπάρξουν εγγυήσεις για τη δημόσια ασφάλεια».

Υπενθυμίζεται ότι το Μουντιάλ του 2026 θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή 48 ομάδων και 16 ευρωπαϊκών χωρών.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την παρουσία της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο πλαίσιο της ασφάλειας των αγώνων, καθώς και για περιστατικά βίας στο Μεξικό, ιδιαίτερα στην πολιτεία Χαλίσκο, όπου η Γουαδαλαχάρα θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες.

Ο Μικάλεφ τόνισε ότι οι διοργανωτές μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως η FIFA, έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι ομάδες και φίλαθλοι θα είναι ασφαλείς.

Από την πλευρά της, η FIFA απάντησε ότι η ασφάλεια αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα» και εξέφρασε εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Σε ερώτηση αν η FIFA υστερεί σε αυτόν τον τομέα, ο Μικάλεφ απάντησε: «Ας πούμε ότι υπάρχει περιθώριο για περισσότερη σαφήνεια».

Παράλληλα, επέκρινε τη συνεργασία της FIFA με το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, εκφράζοντας προτίμηση για συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO και η UNICEF, οι οποίοι σέβονται τη διεθνή τάξη.

Σχετικά με την ηγεσία μεγάλων αθλητικών οργανισμών — συμπεριλαμβανομένων της προέδρου της ΔΟΕ Κρίστι Κόνβερτι και του προέδρου της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής Άντριου Πάρσονς — ο Μικάλεφ σχολίασε: «Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης».

Όσον αφορά το σχέδιο του NBA για δημιουργία ευρωπαϊκής λίγκας, εξέφρασε αντίθεση στα «κλειστά» πρωταθλήματα χωρίς άνοδο και υποβιβασμό: «Το μόνο χειρότερο από μια κλειστή λίγκα στην ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση είναι να έχουμε δύο κλειστές λίγκες».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη Ρωσία, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για πολιτική προπαγάνδα όσο συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Δεν πιστεύω ότι ο αθλητισμός πρέπει να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα προπαγάνδας από όσους ευθύνονται για πολέμους επιθετικότητας».

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