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Ιταλία: Ρωσικό τάνκερ με υγραέριο πλέει ακυβέρνητο κοντά στη Μάλτα - Σύσκεψη υπό τη Μελόνι
Ειδήσεις
17:31 - 13 Μαρ 2026

Ιταλία: Ρωσικό τάνκερ με υγραέριο πλέει ακυβέρνητο κοντά στη Μάλτα - Σύσκεψη υπό τη Μελόνι

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός έχει σημάνει στη Ιταλία εξαιτίας ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγροποιημένου αερίου που πλέει ακυβέρνητο στη Μεσόγειος Θάλασσα, κοντά στη Μάλτα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για πιθανές περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Palazzo Chigi στη Ρώμη, υπό την προεδρία της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Αντόνιο Ταγιάνι, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας Γκιλμπέρτο Πισέτο Φράτι και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Πολιτικής Νέλο Μουσουμέσι. Παρόντες ήταν επίσης ο υφυπουργός της Προεδρίας του Συμβουλίου AΑλφρέντο Μαντοβάνο και ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας Φάμπιο Σιτσιλιάνο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κατάσταση του δεξαμενόπλοιου Arctic Metagaz, το οποίο φέρει ρωσική σημαία και μεταφέρει μεγάλες ποσότητες καυσίμων, μεταξύ των οποίων φυσικό αέριο, βαρέως τύπου πετρέλαιο και ντίζελ. Το πλοίο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ακυβέρνητο στη θάλασσα, χωρίς πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης (SAR) της Μάλτας. Οι αρχές της Βαλέτας έχουν θέσει ως προληπτικό μέτρο ελάχιστη απόσταση ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων γύρω από το πλοίο. Η ιταλική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να μοιράζεται με τη μαλτέζικη πλευρά τα δεδομένα παρακολούθησης που συλλέγονται από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, η Ρώμη εξέφρασε την ετοιμότητά της να συνδράμει στις επιχειρήσεις διαχείρισης της κρίσης, εφόσον ζητηθεί από τις αρχές της Μάλτας, με τις οποίες βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ της Ρωσία. Τη νύχτα μεταξύ 3 και 4 Μαρτίου δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη άγνωστης προέλευσης, γεγονός που προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο. Οι ρωσικές αρχές αποδίδουν την επίθεση στην Ουκρανία, ωστόσο ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο η επίθεση να προήλθε από τη Λιβύη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Arctic Metagaz περιλαμβάνεται στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» του σκιώδους ρωσικού στόλου που έχουν καταρτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πλήρωμα των 30 ατόμων διασώθηκε από τις αρχές της Μάλτας σε συνεργασία με τις ρωσικές αρχές, ωστόσο το πλοίο παραμένει έκτοτε ακυβέρνητο, παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της 13ης Μαρτίου, βρίσκεται σε απόσταση λίγων δεκάδων ναυτικών μιλίων από τη Μάλτα.

Ο ιταλικός Τύπος επισημαίνει ότι το πλοίο μεταφέρει περίπου 900 τόνους πετρελαίου και κυρίως περίπου 60.000 τόνους υγραερίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τον κίνδυνο ενός σοβαρού περιβαλλοντικού ατυχήματος σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

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